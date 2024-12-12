https://ria.ru/20241212/glonass-1988728806.html

АО "ГЛОНАСС" запустит новое поколение устройств

АО "ГЛОНАСС" запустит новое поколение устройств - РИА Новости, 12.12.2024

АО "ГЛОНАСС" запустит новое поколение устройств

Государственная компания АО "ГЛОНАСС" запускает новое поколение устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС 2.0) на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", которые... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T06:15

2024-12-12T06:15

2024-12-12T09:59

экономика

технологии

россия

москва

алексей райкевич

эра-глонасс

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Государственная компания АО "ГЛОНАСС" запускает новое поколение устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС 2.0) на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", которые позволят внедрить уникальную платформу сервисов для автомобилистов, рассказал РИА Новости генеральный директор компании Алексей Райкевич. "Вывод на рынок нового поколения устройств вызова экстренных оперативных служб запускает внедрение уникальной платформы сервисов для автомобилистов на базе "ЭРА-ГЛОНАСС". Такое решение повысит уровень безопасности и комфорта миллионов водителей и пассажиров. Сейчас умное устройство обеспечивает мониторинг техники, а в перспективе мы будем расширять линейку сервисов, включая, например, поиск при угоне", – сказал глава госкомпании. На сегодняшний день к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС" подключены более 11 миллионов транспортных средств. Предыдущее поколение УВЭОС позволяло автоматически или при нажатии на кнопку "SOS" передавать экстренным службам координаты и характеристики машины. "Дальнейшее развитие УВЭОС подразумевает дополнение устройств функциями подключенного автомобиля - предоставление по желанию владельца возможности мониторинга местонахождения транспорта в режиме реального времени, параметров работы агрегатов автомобиля, а также целый ряд других параметров", - рассказали в пресс-службе "ГЛОНАСС". По словам директора по развитию компании-производителя УВЭОС 2.0 "Форт Телеком" Владимира Макаренко, устройства нового поколения позволяют приносить пользу не только при ДТП, но и при ежедневных поездках. Чтобы получить доступ к новым функциям, владельцам транспорта с установленным УВЭОС "Форт Телеком" достаточно обновить прошивку терминалов. Первым в России обновленные устройства внедрит официальный дистрибьютор китайской грузовой техники Sany "Один групп". Соглашение о запуске платформы подписали Райкевич, Макаренко и генеральный директор "Один групп" Леонид Ткачик. Церемония состоялась в Москве на площадке выставки Comtrans 2024.

https://ria.ru/20240913/era-glonass-1972345239.html

https://ria.ru/20241018/glonass-1978810823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, москва, алексей райкевич, эра-глонасс