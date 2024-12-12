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Население Германии призвали готовиться к длительным блэкаутам - РИА Новости, 12.12.2024
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15:47 12.12.2024 (обновлено: 17:53 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/germaniya-1988847242.html
Население Германии призвали готовиться к длительным блэкаутам
Население Германии призвали готовиться к длительным блэкаутам - РИА Новости, 12.12.2024
Население Германии призвали готовиться к длительным блэкаутам
Федеральное ведомство гражданской обороны и помощи при чрезвычайных ситуациях призвало население Германии быть готовымы к длительным отключениям электричества... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:47
2024-12-12T17:53
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Федеральное ведомство гражданской обороны и помощи при чрезвычайных ситуациях призвало население Германии быть готовымы к длительным отключениям электричества из-за возможных гибридных атак."Я обращаюсь к гражданам: готовьтесь к чрезвычайным ситуациям, это может быть и длительное отключение электроэнергии", — заявил порталу T-online вице-президент ведомства Рене Функ. По его словам, чрезвычайные ситуации маловероятны, но всегда возможны. Чиновник отметил, что число атак на критически важную инфраструктуру из-за рубежа возросло. "Мы уже сталкиваемся с различными гибридными атаками каждый день. &lt;...&gt; Мы должны быть готовы не только к обороне в военном отношении, но и к гражданской обороне и защите в случае чрезвычайных ситуаций", — добавил Функ. Каждое немецкое домохозяйство должно подготовиться таким образом, чтобы на протяжении трех дней оно могло самостоятельно обеспечивать себя. По словам Функа, жители страны должны обзавестись автономными источниками света (лампами на батарейках, свечами и спичками), питьевой водой из расчета 1,5 литра в день на человека, средствами личной гигиены, не требующими приготовления продуктами питания. Также следует подготовить радиоприемник на батарейках или с динамо-машиной, а также иметь при себе наличные деньги.
https://ria.ru/20241209/germanija-1988251784.html
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в мире, германия
В мире, Германия
Население Германии призвали готовиться к длительным блэкаутам

T-online: Функ призвал население ФРГ готовиться к блэкаутам из-за гибридных атак

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Федеральное ведомство гражданской обороны и помощи при чрезвычайных ситуациях призвало население Германии быть готовымы к длительным отключениям электричества из-за возможных гибридных атак.
"Я обращаюсь к гражданам: готовьтесь к чрезвычайным ситуациям, это может быть и длительное отключение электроэнергии", — заявил порталу T-online вице-президент ведомства Рене Функ.
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По его словам, чрезвычайные ситуации маловероятны, но всегда возможны. Чиновник отметил, что число атак на критически важную инфраструктуру из-за рубежа возросло.
"Мы уже сталкиваемся с различными гибридными атаками каждый день. <...> Мы должны быть готовы не только к обороне в военном отношении, но и к гражданской обороне и защите в случае чрезвычайных ситуаций", — добавил Функ.
Каждое немецкое домохозяйство должно подготовиться таким образом, чтобы на протяжении трех дней оно могло самостоятельно обеспечивать себя.
По словам Функа, жители страны должны обзавестись автономными источниками света (лампами на батарейках, свечами и спичками), питьевой водой из расчета 1,5 литра в день на человека, средствами личной гигиены, не требующими приготовления продуктами питания. Также следует подготовить радиоприемник на батарейках или с динамо-машиной, а также иметь при себе наличные деньги.
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