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Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации, пишут СМИ

Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2024

Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации, пишут СМИ

Генштаб ВСУ выражает недовольство темпами мобилизации, количество добровольцев не закрывает потребности армии в личном составе, пишет украинское издание... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:40

2024-12-12T12:40

2024-12-12T12:40

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Генштаб ВСУ выражает недовольство темпами мобилизации, количество добровольцев не закрывает потребности армии в личном составе, пишет украинское издание "Телеграф". Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко в конце октября сообщил, что власти планируют призвать в ВСУ еще 160 тысяч человек. "В Генштабе не скрывают, что количества добровольно привлеченных граждан для нужд фронта не хватает… По состоянию на начало декабря контракт о прохождении военной службы ежемесячно добровольно заключают более 4 тысяч человек. Возможностью рекрутинга за октябрь и ноябрь воспользовались более 2 тысяч человек. А разрешение на службу заключенным добавил в ряды ВСУ еще 6 тысяч военных", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. По его информации, в окружении главкома ВСУ Александра Сырского настаивают на усовершенствовании мобилизационного законодательства. Но что для этого нужно изменить, пока не понимают. "Получается, что заменить "бусификацию" (насильную мобилизацию – ред.) просто нечем. Большая неповоротливая машина в лице государства за 10 лет не смогла выстроить четкую модель мобилизации и поставить на учет всех граждан", - пишет издание. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.*Физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20241031/mobilizatsiya-1981225058.html

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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, александр литвиненко (1962-2006), александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины