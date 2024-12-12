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Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2024
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12:40 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/genshtab-1988792362.html
Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации, пишут СМИ
Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2024
Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации, пишут СМИ
Генштаб ВСУ выражает недовольство темпами мобилизации, количество добровольцев не закрывает потребности армии в личном составе, пишет украинское издание... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:40
2024-12-12T12:40
в мире
украина
россия
алексей гончаренко
александр литвиненко (1962-2006)
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Генштаб ВСУ выражает недовольство темпами мобилизации, количество добровольцев не закрывает потребности армии в личном составе, пишет украинское издание "Телеграф". Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко в конце октября сообщил, что власти планируют призвать в ВСУ еще 160 тысяч человек. "В Генштабе не скрывают, что количества добровольно привлеченных граждан для нужд фронта не хватает… По состоянию на начало декабря контракт о прохождении военной службы ежемесячно добровольно заключают более 4 тысяч человек. Возможностью рекрутинга за октябрь и ноябрь воспользовались более 2 тысяч человек. А разрешение на службу заключенным добавил в ряды ВСУ еще 6 тысяч военных", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. По его информации, в окружении главкома ВСУ Александра Сырского настаивают на усовершенствовании мобилизационного законодательства. Но что для этого нужно изменить, пока не понимают. "Получается, что заменить "бусификацию" (насильную мобилизацию – ред.) просто нечем. Большая неповоротливая машина в лице государства за 10 лет не смогла выстроить четкую модель мобилизации и поставить на учет всех граждан", - пишет издание. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.*Физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20241031/mobilizatsiya-1981225058.html
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, александр литвиненко (1962-2006), александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Александр Литвиненко (1962-2006), Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации, пишут СМИ

Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации, добровольцев не хватает

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Генштаб ВСУ выражает недовольство темпами мобилизации, количество добровольцев не закрывает потребности армии в личном составе, пишет украинское издание "Телеграф".
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко в конце октября сообщил, что власти планируют призвать в ВСУ еще 160 тысяч человек.
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"В Генштабе не скрывают, что количества добровольно привлеченных граждан для нужд фронта не хватает… По состоянию на начало декабря контракт о прохождении военной службы ежемесячно добровольно заключают более 4 тысяч человек. Возможностью рекрутинга за октябрь и ноябрь воспользовались более 2 тысяч человек. А разрешение на службу заключенным добавил в ряды ВСУ еще 6 тысяч военных", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.
По его информации, в окружении главкома ВСУ Александра Сырского настаивают на усовершенствовании мобилизационного законодательства. Но что для этого нужно изменить, пока не понимают. "Получается, что заменить "бусификацию" (насильную мобилизацию – ред.) просто нечем. Большая неповоротливая машина в лице государства за 10 лет не смогла выстроить четкую модель мобилизации и поставить на учет всех граждан", - пишет издание.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
*Физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов
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В миреУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоАлександр Литвиненко (1962-2006)Александр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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