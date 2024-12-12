https://ria.ru/20241212/gaza-1988725085.html

В секторе Газа восемь человек погибли при ударах со стороны Израиля

В секторе Газа восемь человек погибли при ударах со стороны Израиля - РИА Новости, 12.12.2024

В секторе Газа восемь человек погибли при ударах со стороны Израиля

Восемь человек погибли, 30 пострадали в результате двух израильских ударов по группам палестинцев, которые охраняли грузовики с гуманитарной помощью для сектора РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T04:43

2024-12-12T04:43

2024-12-12T04:43

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рафах (провинция)

израиль

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Восемь человек погибли, 30 пострадали в результате двух израильских ударов по группам палестинцев, которые охраняли грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа, передает агентство Рейтер со ссылкой на медиков. Согласно агентству, удары были нанесены к западу от города Рафах и в городе Хан-Юнис сектора Газа. "По меньшей мере восемь палестинцев погибли и десятки пострадали в результате двух израильских ударов по группам палестинцев, которым было поручено охранять грузовики, везущие помощь в сектор Газа... Медики заявили, что пострадали по меньшей мере 30 человек, и некоторые из них находятся в критическом состоянии", - передает агентство. Как отмечается, медики опасаются, что число погибших при ударе к востоку от Рафаха может возрасти. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,8 тысячи палестинцев, пострадали свыше 106 тысяч.

https://ria.ru/20240422/nyt-1941648671.html

https://ria.ru/20240506/rafakh-1944042813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рафах (провинция), израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024