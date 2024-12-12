В частном доме в Бийске взорвался газ, есть пострадавшие
В частном доме в Бийске взорвался бытовой газ, пострадали женщина и ребенок
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краюПоследствия взрыва газа в частном двухквартирном жилом доме в Бийске
Последствия взрыва газа в частном двухквартирном жилом доме в Бийске
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БАРНАУЛ, 12 дек – РИА Новости. Бытовой газ взорвался в частном доме в Бийске, пострадали женщина и ребёнок, сообщила прокуратура Алтайского края в Telegram-канале.
"Организована проверка по факту взрыва бытового газа в частном доме в городе Бийске, в результате которого пострадала 52-летняя женщина и 9-летний ребенок. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на место происшествия выехал прокурор города Бийска", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краюПоследствия взрыва газа в частном двухквартирном жилом доме в Бийске
Последствия взрыва газа в частном двухквартирном жилом доме в Бийске
По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
В краевом СУСК уточнили журналистам, что пострадавшие - это мама и сын.
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