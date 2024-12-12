https://ria.ru/20241212/gaz-1988747794.html

В частном доме в Бийске взорвался газ, есть пострадавшие

В частном доме в Бийске взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.12.2024

В частном доме в Бийске взорвался газ, есть пострадавшие

Бытовой газ взорвался в частном доме в Бийске, пострадали женщина и ребёнок, сообщила прокуратура Алтайского края в Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T09:43

2024-12-12T09:43

2024-12-12T09:50

происшествия

бийск

алтайский край

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БАРНАУЛ, 12 дек – РИА Новости. Бытовой газ взорвался в частном доме в Бийске, пострадали женщина и ребёнок, сообщила прокуратура Алтайского края в Telegram-канале. "Организована проверка по факту взрыва бытового газа в частном доме в городе Бийске, в результате которого пострадала 52-летняя женщина и 9-летний ребенок. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на место происшествия выехал прокурор города Бийска", - говорится в сообщении. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, при наличии оснований будут приняты меры реагирования. В краевом СУСК уточнили журналистам, что пострадавшие - это мама и сын.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

бийск

алтайский край

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происшествия, бийск, алтайский край