Рейтинг@Mail.ru
В частном доме в Бийске взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 12.12.2024 (обновлено: 09:50 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/gaz-1988747794.html
В частном доме в Бийске взорвался газ, есть пострадавшие
В частном доме в Бийске взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.12.2024
В частном доме в Бийске взорвался газ, есть пострадавшие
Бытовой газ взорвался в частном доме в Бийске, пострадали женщина и ребёнок, сообщила прокуратура Алтайского края в Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T09:43
2024-12-12T09:50
происшествия
бийск
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988748651_0:601:960:1141_1920x0_80_0_0_3e3a841097f49c35c9a34791dfb436c9.jpg
БАРНАУЛ, 12 дек – РИА Новости. Бытовой газ взорвался в частном доме в Бийске, пострадали женщина и ребёнок, сообщила прокуратура Алтайского края в Telegram-канале. "Организована проверка по факту взрыва бытового газа в частном доме в городе Бийске, в результате которого пострадала 52-летняя женщина и 9-летний ребенок. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на место происшествия выехал прокурор города Бийска", - говорится в сообщении. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, при наличии оснований будут приняты меры реагирования. В краевом СУСК уточнили журналистам, что пострадавшие - это мама и сын.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
бийск
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988748651_0:427:960:1147_1920x0_80_0_0_665c8638fc803c82f181f0d926c4c46d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, бийск, алтайский край
Происшествия, Бийск, Алтайский край
В частном доме в Бийске взорвался газ, есть пострадавшие

В частном доме в Бийске взорвался бытовой газ, пострадали женщина и ребенок

© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краюПоследствия взрыва газа в частном двухквартирном жилом доме в Бийске
Последствия взрыва газа в частном двухквартирном жилом доме в Бийске - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Последствия взрыва газа в частном двухквартирном жилом доме в Бийске
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 12 дек – РИА Новости. Бытовой газ взорвался в частном доме в Бийске, пострадали женщина и ребёнок, сообщила прокуратура Алтайского края в Telegram-канале.
"Организована проверка по факту взрыва бытового газа в частном доме в городе Бийске, в результате которого пострадала 52-летняя женщина и 9-летний ребенок. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на место происшествия выехал прокурор города Бийска", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краюПоследствия взрыва газа в частном двухквартирном жилом доме в Бийске
Последствия взрыва газа в частном двухквартирном жилом доме в Бийске - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Последствия взрыва газа в частном двухквартирном жилом доме в Бийске
По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
В краевом СУСК уточнили журналистам, что пострадавшие - это мама и сын.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Летучая смерть. Что кроется за взрывами газа в многоэтажках
13 марта 2023, 08:00
 
ПроисшествияБийскАлтайский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала