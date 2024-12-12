Во французском Дижоне фермеры вывалили тонны навоза
Протестующие против сделки ЕС и Меркосур фермеры вывалили тонны навоза в Дижоне
© AP Photo / Vincent DargentПротест фермеров во Франции
© AP Photo / Vincent Dargent
Протест фермеров во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Фермеры вывалили тонны навоза, сена и покрышек во французском Дижоне в знак протеста против соглашения о свободной торговле ЕС и Меркосур, а также вновь отложенных из-за отставки правительства мер поддержки, сообщает радиостанция France Bleu.
Несколько сотен фермеров вышли на протест в крупнейшем городе региона Бургундия - Франш-Конте, чтобы выразить протест против сделки. Прибыв в центр города на 70 тракторах по призыву профсоюзов FDSEA и JA, аграрии начали разбрасывать сено на улицах, а около здания префектуры департамента Кот-д'Ор соорудили огромную кучу из покрышек и навоза. Целями фермеров также стали Дом Европы, региональный совет Бургундии-Франш-Конте и офисы ряда депутатов. На площади Республики они развели большой костер из сена и покрышек, а здание регионального совета было облито навозом. Вход в него оказался полностью заблокирован отходами.
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Фермеры убеждены, что соглашение с Меркосур, предусматривающее отмену более 90% таможенных пошлин между странами южноамериканского объединения и Европейским Союзом, означает, что предпочтение будет отдаваться южноамериканской продукции в ущерб французской. Они также возмущены тем, что вотум недоверия и отставка правительства отдалили обещанные сектору меры поддержки на несколько месяцев.
На прошлой неделе вотум недоверия премьеру Франции Мишелю Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и был принят. Правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны. В четверг Барнье подал прошение об отставке Макрону, который его принял. Кабмин продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового правительства.
В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях.
С октября во Франции вновь начали проходить протесты фермеров. В ноябре к акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза официально призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле ЕС и Меркосур.
Законопроект о помощи аграриям, который был принят в нижней палате парламента Франции в мае после массовых волнений, так и не был рассмотрен в сенате из-за решения президента Эммануэля Макрона распустить парламент в июне. По мнению профсоюзов, данные правительством обещания так и не были выполнены.
Во Франции в конце 2023 - начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами, осуждая политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Столичные власти привлекли спецназ и броневики.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
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