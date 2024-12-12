Гражданский форум стартовал в Калужской области
В Калужкой области стартовал Гражданский форум, посвященный теме образования
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области Руководитель администрации Губернатора Калужской области Карина Башкатова
Руководитель администрации Губернатора Калужской области Карина Башкатова. Архивное фото
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КАЛУГА, 12 дек – РИА Новости. Гражданский форум, посвященный теме образования, стартовал в Калуге в День Конституции Российской Федерации, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.
Сообщается, что в четверг, в День Конституции Российской Федерации, в Калуге начал работу двухдневный VI гражданский форум Калужской области, цель которого — обсуждение актуальных вопросов развития общественных инициатив, привлечение активных граждан и НКО в процесс социально-экономического развития региона, расширение диалога с властью, бизнесом и СМИ. В этом году, отмечают в правительстве региона, форум посвящен образовательной тематике "От идеи до результата".
Заместитель губернатора области – руководитель администрации губернатора Карина Башкатова поздравила всех с Днём Конституции России. Она отметила, что в документе определены главные приоритеты нашей страны — это сами граждане и их права. По словам замгубернатора, быть гражданином — значит осознавать свой гражданский долг и ответственность, и калужский форум, по ее словам, объединил именно таких людей.
"Число инициативных, ответственных в нашем регионе возрастает. У нас более 1,5 тысячи НКО, которые реализовали свыше 700 проектов во благо наших жителей. НКО сегодня — это огромная сила, которой доверяют граждане. Вы соавторы государственной политики", - подчеркнула Карина Башкатова.
В своём выступлении министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин сообщил, что наибольшее количество НКО зарегистрировано в Калуге, Обнинске и Боровском районе. Положительную динамику демонстрируют Бабынинский, Барятинский, Жуковский, Кировский, Людиновский районы. В этом году на муниципальном уровне некоммерческим организациям оказано финансирование на сумму свыше 95 миллионов рублей. В региональном конкурсе приняли участие 42 НКО, 20 из них одержали победу. Общая сумма поддержки с учетом федерального софинансирования составила более 23,5 миллиона рублей.
Олег Калугин выразил уверенность в том, что важнейшим связующим звеном государства и гражданского общества является Общественная палата региона. Совместно с палатой в 2024 году в Калуге был проведён форум "Сообщество", который по количеству зарегистрированных участников стал рекордным, подчеркнул региональный министр.