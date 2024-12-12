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Украина может повторить судьбу Чехословакии в 1938 году, заявил Фицо
Украина может повторить судьбу Чехословакии в 1938 году, заявил Фицо - РИА Новости, 12.12.2024
Украина может повторить судьбу Чехословакии в 1938 году, заявил Фицо
Запад может пойти на раздел Украины, как произошло с Чехословакией в 1938 году, заявил премьер Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T09:25
2024-12-12T09:25
2024-12-12T10:28
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Запад может пойти на раздел Украины, как произошло с Чехословакией в 1938 году, заявил премьер Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo."Она (Украина. — Прим. ред.) позволила себе быть втянутой в это Западом. И будет момент, кода Запад скажет: "Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной", — сказал политик.Премьер считает, что Украина может повторить судьбу Чехословакии, которую в 1938 году разделили по Мюнхенскому соглашению.Сам конфликт Фицо назвал авантюрой Запада, которая не может хорошо закончиться для Украины — она потеряет территорию и не вступит в НАТО.Премьер посетовал, что его взгляд на ситуацию превратил его в "паршивую овцу" Европы, так как отличается от глав остальных стран ЕС.Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее вступления в НАТО. В мае на политика произошло покушение, после которого он смог полностью вернуться к работе только в июле. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами и выступал против прекращения поставок вооружения Киеву.
https://ria.ru/20241212/fitso-1988736529.html
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в мире, украина, чехословакия, роберт фицо, словакия
В мире, Украина, Чехословакия, Роберт Фицо, Словакия
Украина может повторить судьбу Чехословакии в 1938 году, заявил Фицо
Премьер Словакии Фицо предрек Украине судьбу разделенной Чехословакии