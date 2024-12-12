https://ria.ru/20241212/fitso-1988741509.html

Украина может повторить судьбу Чехословакии в 1938 году, заявил Фицо

Украина может повторить судьбу Чехословакии в 1938 году, заявил Фицо - РИА Новости, 12.12.2024

Украина может повторить судьбу Чехословакии в 1938 году, заявил Фицо

Запад может пойти на раздел Украины, как произошло с Чехословакией в 1938 году, заявил премьер Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T09:25

2024-12-12T09:25

2024-12-12T10:28

в мире

украина

чехословакия

роберт фицо

словакия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148736/22/1487362295_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_63c0cdaccb1d6ba52ca346bf8463cd4d.jpg

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Запад может пойти на раздел Украины, как произошло с Чехословакией в 1938 году, заявил премьер Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo."Она (Украина. — Прим. ред.) позволила себе быть втянутой в это Западом. И будет момент, кода Запад скажет: "Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной", — сказал политик.Премьер считает, что Украина может повторить судьбу Чехословакии, которую в 1938 году разделили по Мюнхенскому соглашению.Сам конфликт Фицо назвал авантюрой Запада, которая не может хорошо закончиться для Украины — она потеряет территорию и не вступит в НАТО.Премьер посетовал, что его взгляд на ситуацию превратил его в "паршивую овцу" Европы, так как отличается от глав остальных стран ЕС.Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее вступления в НАТО. В мае на политика произошло покушение, после которого он смог полностью вернуться к работе только в июле. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами и выступал против прекращения поставок вооружения Киеву.

https://ria.ru/20241212/fitso-1988736529.html

https://ria.ru/20241212/zapad-1988748080.html

украина

чехословакия

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, чехословакия, роберт фицо, словакия