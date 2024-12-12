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Правительство Приморья опровергло участие Кожемяко в видео о гражданах КНДР - РИА Новости, 12.12.2024
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05:31 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/feyk-1988726879.html
Правительство Приморья опровергло участие Кожемяко в видео о гражданах КНДР
Правительство Приморья опровергло участие Кожемяко в видео о гражданах КНДР - РИА Новости, 12.12.2024
Правительство Приморья опровергло участие Кожемяко в видео о гражданах КНДР
Видео, на котором губернатор Приморского края Олег Кожемяко якобы говорит о гражданах КНДР на территории региона, является фейком, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T05:31
2024-12-12T05:31
приморский край
олег кожемяко
центр информационно-психологических операций (ципсо)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Видео, на котором губернатор Приморского края Олег Кожемяко якобы говорит о гражданах КНДР на территории региона, является фейком, сообщили в Telegram-канале краевого правительства. "В последнее время в социальных сетях Приморья выявлено большое количество публикаций с недостоверными сведениями о событиях в нашем крае. Фейки распространяются украинским Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) Это видео очередной фейк. При подготовке таких материалов используются различные современные технологии, в том числе искусственный интеллект. В данном случае за основу был взят видеоролик с реальным обращением губернатора Приморского края", - говорится в сообщении. К публикации прикреплено видео, помеченное надписями "фейк". Власти региона напомнили, что основным источником достоверной информации являются официальные социальные сети госучреждений.
https://ria.ru/20240312/tetkino-1932516342.html
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приморский край, олег кожемяко, центр информационно-психологических операций (ципсо) , общество
Приморский край, Олег Кожемяко, Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) , Общество
Правительство Приморья опровергло участие Кожемяко в видео о гражданах КНДР

Правительство Приморья назвало видео с участием Кожемяко о гражданах КНДР фейком

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Видео, на котором губернатор Приморского края Олег Кожемяко якобы говорит о гражданах КНДР на территории региона, является фейком, сообщили в Telegram-канале краевого правительства.
"В последнее время в социальных сетях Приморья выявлено большое количество публикаций с недостоверными сведениями о событиях в нашем крае. Фейки распространяются украинским Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) Это видео очередной фейк. При подготовке таких материалов используются различные современные технологии, в том числе искусственный интеллект. В данном случае за основу был взят видеоролик с реальным обращением губернатора Приморского края", - говорится в сообщении.
К публикации прикреплено видео, помеченное надписями "фейк". Власти региона напомнили, что основным источником достоверной информации являются официальные социальные сети госучреждений.
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Приморский крайОлег КожемякоЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО)Общество
 
 
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