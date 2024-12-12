https://ria.ru/20241212/feyk-1988726879.html
Правительство Приморья опровергло участие Кожемяко в видео о гражданах КНДР
Правительство Приморья опровергло участие Кожемяко в видео о гражданах КНДР - РИА Новости, 12.12.2024
Правительство Приморья опровергло участие Кожемяко в видео о гражданах КНДР
Видео, на котором губернатор Приморского края Олег Кожемяко якобы говорит о гражданах КНДР на территории региона, является фейком, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T05:31
2024-12-12T05:31
2024-12-12T05:31
приморский край
олег кожемяко
центр информационно-психологических операций (ципсо)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746093371_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a629bea1eec81d259351a01a27d02ce.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Видео, на котором губернатор Приморского края Олег Кожемяко якобы говорит о гражданах КНДР на территории региона, является фейком, сообщили в Telegram-канале краевого правительства. "В последнее время в социальных сетях Приморья выявлено большое количество публикаций с недостоверными сведениями о событиях в нашем крае. Фейки распространяются украинским Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) Это видео очередной фейк. При подготовке таких материалов используются различные современные технологии, в том числе искусственный интеллект. В данном случае за основу был взят видеоролик с реальным обращением губернатора Приморского края", - говорится в сообщении. К публикации прикреплено видео, помеченное надписями "фейк". Власти региона напомнили, что основным источником достоверной информации являются официальные социальные сети госучреждений.
https://ria.ru/20240312/tetkino-1932516342.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746093371_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_0f4673a44a3434e6bb2b861b25c0a1e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, олег кожемяко, центр информационно-психологических операций (ципсо) , общество
Приморский край, Олег Кожемяко, Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) , Общество
Правительство Приморья опровергло участие Кожемяко в видео о гражданах КНДР
Правительство Приморья назвало видео с участием Кожемяко о гражданах КНДР фейком