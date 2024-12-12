https://ria.ru/20241212/feyk-1988726879.html

Правительство Приморья опровергло участие Кожемяко в видео о гражданах КНДР

Правительство Приморья опровергло участие Кожемяко в видео о гражданах КНДР - РИА Новости, 12.12.2024

Правительство Приморья опровергло участие Кожемяко в видео о гражданах КНДР

Видео, на котором губернатор Приморского края Олег Кожемяко якобы говорит о гражданах КНДР на территории региона, является фейком, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T05:31

2024-12-12T05:31

2024-12-12T05:31

приморский край

олег кожемяко

центр информационно-психологических операций (ципсо)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746093371_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a629bea1eec81d259351a01a27d02ce.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Видео, на котором губернатор Приморского края Олег Кожемяко якобы говорит о гражданах КНДР на территории региона, является фейком, сообщили в Telegram-канале краевого правительства. "В последнее время в социальных сетях Приморья выявлено большое количество публикаций с недостоверными сведениями о событиях в нашем крае. Фейки распространяются украинским Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) Это видео очередной фейк. При подготовке таких материалов используются различные современные технологии, в том числе искусственный интеллект. В данном случае за основу был взят видеоролик с реальным обращением губернатора Приморского края", - говорится в сообщении. К публикации прикреплено видео, помеченное надписями "фейк". Власти региона напомнили, что основным источником достоверной информации являются официальные социальные сети госучреждений.

https://ria.ru/20240312/tetkino-1932516342.html

приморский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

приморский край, олег кожемяко, центр информационно-психологических операций (ципсо) , общество