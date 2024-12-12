https://ria.ru/20241212/festival-1988767727.html
Фестиваль "Звезда Рождества" начнется в Москве 19 декабря
Фестиваль "Звезда Рождества" начнется в Москве 19 декабря - РИА Новости, 12.12.2024
Фестиваль "Звезда Рождества" начнется в Москве 19 декабря
Благотворительный фестиваль "Звезда Рождества" пройдет в Москве с 19 декабря по 22 января, гостей ждут выставка, представление, концерт, ярмарка и другие... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:32
2024-12-12T11:32
2024-12-12T11:32
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Благотворительный фестиваль "Звезда Рождества" пройдет в Москве с 19 декабря по 22 января, гостей ждут выставка, представление, концерт, ярмарка и другие события, сообщила пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению. "Второй благотворительный фестиваль "Звезда Рождества" пройдет в Москве с 19 декабря по 22 января. Публику ждут концерты, спектакли, мастер-классы, большая ярмарка, вертепные представления, выставка благотворительного плаката начала ХХ века, встречи-беседы "Разговоры о Рождестве", мультипликационный кинопоказ "Родное Рождество" в Доме кино. Все вырученные от фестиваля средства пойдут на поддержку благотворительных проектов", - сказано в сообщении. Фестиваль организован порталом "Милосердие.ru" при поддержке синодального отдела по благотворительности. Уточняется, что театры и концертные площадки выделят бесплатные билеты для беженцев, подопечных православной службы помощи "Милосердие", детей с тяжелыми заболеваниями, а также для сестер милосердия. Организаторы сообщают, что в рамках фестиваля в Музее Есенина откроется выставка благотворительного плаката эпохи модерна, фонд "Бельканто" исполнит в Соборной палате музыкальную сказку с органом и песочной анимацией, а Третьяковская галерея проведет одно из вертепных представлений на инклюзивной площадке "Добрый музей". Полная программа фестиваля представлена на его сайте. Отмечается, что предыдущий фестиваль собрал более 6 миллионов рублей, а специально созданный к фестивалю мультфильм, экранизация стихотворения Бориса Пастернака "Рождественская звезда", стал финалистом премии "ТЭФИ Kids-2024" в категории "Лучший анимационный фильм для детей".
https://ria.ru/20241209/siriya-1988227950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский патриархат, дом кино, религия
Религия, Москва, Московский Патриархат, Дом кино, Религия
Фестиваль "Звезда Рождества" начнется в Москве 19 декабря
Благотворительный фестиваль "Звезда Рождества" начнется в Москве 19 декабря
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Благотворительный фестиваль "Звезда Рождества" пройдет в Москве с 19 декабря по 22 января, гостей ждут выставка, представление, концерт, ярмарка и другие события, сообщила пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
"Второй благотворительный фестиваль "Звезда Рождества" пройдет в Москве
с 19 декабря по 22 января. Публику ждут концерты, спектакли, мастер-классы, большая ярмарка, вертепные представления, выставка благотворительного плаката начала ХХ века, встречи-беседы "Разговоры о Рождестве", мультипликационный кинопоказ "Родное Рождество" в Доме кино
. Все вырученные от фестиваля средства пойдут на поддержку благотворительных проектов", - сказано в сообщении.
Фестиваль организован порталом "Милосердие.ru" при поддержке синодального отдела по благотворительности. Уточняется, что театры и концертные площадки выделят бесплатные билеты для беженцев, подопечных православной службы помощи "Милосердие", детей с тяжелыми заболеваниями, а также для сестер милосердия.
Организаторы сообщают, что в рамках фестиваля в Музее Есенина откроется выставка благотворительного плаката эпохи модерна, фонд "Бельканто" исполнит в Соборной палате музыкальную сказку с органом и песочной анимацией, а Третьяковская галерея
проведет одно из вертепных представлений на инклюзивной площадке "Добрый музей". Полная программа фестиваля представлена на его сайте.
Отмечается, что предыдущий фестиваль собрал более 6 миллионов рублей, а специально созданный к фестивалю мультфильм, экранизация стихотворения Бориса Пастернака "Рождественская звезда", стал финалистом премии "ТЭФИ Kids-2024" в категории "Лучший анимационный фильм для детей".