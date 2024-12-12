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ФАС выступила за запрет возврата нереализованных продуктов поставщикам - РИА Новости, 12.12.2024
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12:06 12.12.2024 (обновлено: 12:24 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/fas-1988776238.html
ФАС выступила за запрет возврата нереализованных продуктов поставщикам
ФАС выступила за запрет возврата нереализованных продуктов поставщикам - РИА Новости, 12.12.2024
ФАС выступила за запрет возврата нереализованных продуктов поставщикам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила запретить возврат торговыми сетями качественных нереализованных продуктов поставщикам вне зависимости РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:06
2024-12-12T12:24
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила запретить возврат торговыми сетями качественных нереализованных продуктов поставщикам вне зависимости от сроков годности, заявили в ведомстве."ФАС выступает за запрет возврата торговыми сетями качественных нереализованных продуктов поставщикам вне зависимости от сроков годности. Это позволит при заключении договоров избежать ситуаций, когда все риски и расходы возлагаются на поставщиков, а торговые сети не производят оплату товаров", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет об установлении запрета включения в договор поставки условия о возврате таких товаров вне зависимости от их сроков годности. Там уточнили, что такое регулирование не затронет добросовестных участников рынка, которые и сегодня не осуществляют возврат качественных непроданных продовольственных товаров.
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика, россия
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика, Россия
ФАС выступила за запрет возврата нереализованных продуктов поставщикам

ФАС хочет запретить возвращать поставщику качественные нереализованные продукты

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы Росси
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Федеральной антимонопольной службы Росси. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила запретить возврат торговыми сетями качественных нереализованных продуктов поставщикам вне зависимости от сроков годности, заявили в ведомстве.
"ФАС выступает за запрет возврата торговыми сетями качественных нереализованных продуктов поставщикам вне зависимости от сроков годности. Это позволит при заключении договоров избежать ситуаций, когда все риски и расходы возлагаются на поставщиков, а торговые сети не производят оплату товаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет об установлении запрета включения в договор поставки условия о возврате таких товаров вне зависимости от их сроков годности. Там уточнили, что такое регулирование не затронет добросовестных участников рынка, которые и сегодня не осуществляют возврат качественных непроданных продовольственных товаров.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЭкономикаРоссия
 
 
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