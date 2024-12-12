https://ria.ru/20241212/evrozona-1988905226.html

Молдавия надеется присоединиться к зоне платежей в евро в 2025 году

Молдавия надеется присоединиться к зоне платежей в евро в 2025 году - РИА Новости, 12.12.2024

Молдавия надеется присоединиться к зоне платежей в евро в 2025 году

Молдавия рассчитывает в 2025 году завершить переговоры о присоединении страны к единой зоне платежей в евро, сообщила в четверг президент Майя Санду. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T19:57

2024-12-12T19:57

2024-12-12T19:57

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молдавия

брюссель

украина

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евросоюз

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КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Молдавия рассчитывает в 2025 году завершить переговоры о присоединении страны к единой зоне платежей в евро, сообщила в четверг президент Майя Санду. Санду находится с рабочим визитом в Брюсселе, где она встретилась с новым председателем Европейского совета Антониу Коштой, который вступил в эту должность 1 декабря. "На ближайшее время мы договорились как можно скорее начать внедрение программы экономического роста при поддержке ЕС, завершить в 2025 г переговоры о присоединении к единой зоне платежей в евро, чтобы граждане Молдавии больше не платили комиссию за транзакции с банками ЕС, и полностью отменить плату за роуминг", - написала Санду в соцсетях после встречи. По ее словам, Кошта выразил твердую поддержку Евросоюза европейскому пути Молдавии и подтвердил свою приверженность поддержке инициатив, которые принесут непосредственную пользу молдавским гражданам. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240321/moldavia-1934820339.html

https://ria.ru/20241211/evroparlament-1988651087.html

https://ria.ru/20241126/vstuplenie-1985872951.html

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в мире, молдавия, брюссель, украина, майя санду, антониу кошта, евросоюз, европейский совет