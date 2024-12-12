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Власти Украины объявили эвакуацию в селе в Запорожской области
Власти Украины объявили эвакуацию в селе в Запорожской области - РИА Новости, 12.12.2024
Власти Украины объявили эвакуацию в селе в Запорожской области
Власти Украины объявили принудительную эвакуацию населения в селе Малая Токмачка, расположенного в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T19:22
2024-12-12T19:22
2024-12-12T19:22
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Власти Украины объявили принудительную эвакуацию населения в селе Малая Токмачка, расположенного в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщили в четверг в региональном отделении полиции. "Из-за усиления обстрелов на Ореховском направлении принято решение о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка Пологовского района, которое расположено непосредственно на линии боевого соприкосновения. По результатам проведенных мероприятий полицейскими эвакуированы 22 человека", - приводит текст сообщения полиции украинское издание "Цензор.net". По данным полицейских, в селе остаются еще 16 человек. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать.
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в мире, украина, запорожская область, авдеевка, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Запорожская область, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Власти Украины объявили эвакуацию в селе в Запорожской области
Жителей подконтрольного ВСУ села Малая Токмачка принудительно эвакуируют