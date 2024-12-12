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Более 280 елочных базаров будут работать в Подмосковье перед Новым годом - РИА Новости, 12.12.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:32 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/elka-1988767864.html
Более 280 елочных базаров будут работать в Подмосковье перед Новым годом
Более 280 елочных базаров будут работать в Подмосковье перед Новым годом - РИА Новости, 12.12.2024
Более 280 елочных базаров будут работать в Подмосковье перед Новым годом
В этом сезоне на территории Подмосковья будут работать 283 торговых места, где можно будет купить живые елки к предстоящему празднику, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:32
2024-12-12T11:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В этом сезоне на территории Подмосковья будут работать 283 торговых места, где можно будет купить живые елки к предстоящему празднику, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ассортименте будут представлены ели, сосны и пихты высотой от 50 сантиметров до трех метров, разных сортов и производителей, в том числе отечественных из Удмуртии и Пермского края. Также покупателям предложат готовые решения: зимние букеты, новогодние венки, композиции в корзинах и в кашпо, еловые лапники и украшения. Каждый официальный елочный базар будет оснащен информационным стендом, сертификатами качества, сопроводительной документацией и оформлен в едином стиле. Большая часть торговых объектов будет работать до 31 декабря, точки продажи расположены в местах с высокой проходимостью. Узнать адреса елочных базаров в городских округах, период их размещения можно на сайте Минсельхозпрода Подмосковья. Также специалисты министерства совместно с сотрудниками УМВД будут проводить работу по пресечению несанкционированной торговой деятельности в муниципалитетах региона.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 280 елочных базаров будут работать в Подмосковье перед Новым годом

В Подмосковье будут работать 283 елочных базара перед Новым годом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕлочный базар
Елочный базар - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Елочный базар. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В этом сезоне на территории Подмосковья будут работать 283 торговых места, где можно будет купить живые елки к предстоящему празднику, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ассортименте будут представлены ели, сосны и пихты высотой от 50 сантиметров до трех метров, разных сортов и производителей, в том числе отечественных из Удмуртии и Пермского края.
Также покупателям предложат готовые решения: зимние букеты, новогодние венки, композиции в корзинах и в кашпо, еловые лапники и украшения. Каждый официальный елочный базар будет оснащен информационным стендом, сертификатами качества, сопроводительной документацией и оформлен в едином стиле.
Большая часть торговых объектов будет работать до 31 декабря, точки продажи расположены в местах с высокой проходимостью. Узнать адреса елочных базаров в городских округах, период их размещения можно на сайте Минсельхозпрода Подмосковья. Также специалисты министерства совместно с сотрудниками УМВД будут проводить работу по пресечению несанкционированной торговой деятельности в муниципалитетах региона.
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