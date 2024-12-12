https://ria.ru/20241212/elka-1988767864.html

Более 280 елочных базаров будут работать в Подмосковье перед Новым годом

Более 280 елочных базаров будут работать в Подмосковье перед Новым годом - РИА Новости, 12.12.2024

Более 280 елочных базаров будут работать в Подмосковье перед Новым годом

В этом сезоне на территории Подмосковья будут работать 283 торговых места, где можно будет купить живые елки к предстоящему празднику, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T11:32

2024-12-12T11:32

2024-12-12T11:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151135/67/1511356777_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_a030da7d14a4039de5b013674a5a71f6.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В этом сезоне на территории Подмосковья будут работать 283 торговых места, где можно будет купить живые елки к предстоящему празднику, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ассортименте будут представлены ели, сосны и пихты высотой от 50 сантиметров до трех метров, разных сортов и производителей, в том числе отечественных из Удмуртии и Пермского края. Также покупателям предложат готовые решения: зимние букеты, новогодние венки, композиции в корзинах и в кашпо, еловые лапники и украшения. Каждый официальный елочный базар будет оснащен информационным стендом, сертификатами качества, сопроводительной документацией и оформлен в едином стиле. Большая часть торговых объектов будет работать до 31 декабря, точки продажи расположены в местах с высокой проходимостью. Узнать адреса елочных базаров в городских округах, период их размещения можно на сайте Минсельхозпрода Подмосковья. Также специалисты министерства совместно с сотрудниками УМВД будут проводить работу по пресечению несанкционированной торговой деятельности в муниципалитетах региона.

https://ria.ru/20241211/ryba-1988679648.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)