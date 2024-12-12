Рейтинг@Mail.ru
Институт Пушкина не будет проводить экзамены для мигрантов - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 12.12.2024 (обновлено: 02:52 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/ekzameny-1988721466.html
Институт Пушкина не будет проводить экзамены для мигрантов
Институт Пушкина не будет проводить экзамены для мигрантов - РИА Новости, 12.12.2024
Институт Пушкина не будет проводить экзамены для мигрантов
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина не вошел в перечень госучреждений, которые могут проводить для мигрантов экзамены по русскому языку,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T02:48
2024-12-12T02:52
общество
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99904/20/999042009_0:27:2808:1606_1920x0_80_0_0_c320956712c00fc88603e5bb55059c9e.jpg
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина не вошел в перечень госучреждений, которые могут проводить для мигрантов экзамены по русскому языку, истории России и основам российского законодательства, заявление от вуза в Минобрнауки России не поступало, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Правительство России ранее утвердило перечень государственных учреждений, проводящих экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. В список включили 92 учреждения в разных регионах страны, института Пушкина в их числе нет."Согласно порядку включения организаций в перечень, руководитель учреждения должен направить соответствующее согласие в адрес Минобрнауки России. Согласие руководителя Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина в Министерство не поступало", — сообщили агентству в Минобрнауки. Там отметили, что включение государственных учреждений в перечень осуществляется правительством на основании предложений министерства науки и высшего образования по согласованию с МВД и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В апреле главк Следственного комитета сообщал о задержании пяти человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Превышение должностных полномочий". Институт Пушкина опроверг задержание кого-либо из штатных сотрудников, но после проверки в вузе, установившей факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена для мигрантов, его ректор Наталья Трухановская была снята с должности. Кроме того, вуз неоднократно получал предостережения от Рособрнадзора о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и выдаче иностранным гражданам сертификата.
https://ria.ru/20241210/ekzamen-1988486704.html
https://ria.ru/20241210/migranty-1988418696.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99904/20/999042009_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25051a22c9809e81e8b4dd9905eca076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Институт Пушкина не будет проводить экзамены для мигрантов

Институт Пушкина больше не будет принимать экзамены по русскому у мигрантов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОбучение мигрантов русскому языку
Обучение мигрантов русскому языку - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Обучение мигрантов русскому языку. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина не вошел в перечень госучреждений, которые могут проводить для мигрантов экзамены по русскому языку, истории России и основам российского законодательства, заявление от вуза в Минобрнауки России не поступало, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Правительство России ранее утвердило перечень государственных учреждений, проводящих экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. В список включили 92 учреждения в разных регионах страны, института Пушкина в их числе нет.
Экзамен для мигрантов - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Правительство утвердило учреждения для проведения экзаменов для мигрантов
10 декабря, 18:46
"Согласно порядку включения организаций в перечень, руководитель учреждения должен направить соответствующее согласие в адрес Минобрнауки России. Согласие руководителя Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина в Министерство не поступало", — сообщили агентству в Минобрнауки.
Там отметили, что включение государственных учреждений в перечень осуществляется правительством на основании предложений министерства науки и высшего образования по согласованию с МВД и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
В апреле главк Следственного комитета сообщал о задержании пяти человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Превышение должностных полномочий". Институт Пушкина опроверг задержание кого-либо из штатных сотрудников, но после проверки в вузе, установившей факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена для мигрантов, его ректор Наталья Трухановская была снята с должности.
Кроме того, вуз неоднократно получал предостережения от Рособрнадзора о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и выдаче иностранным гражданам сертификата.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Фадеев призвал обучать детей мигрантов русскому языку
10 декабря, 15:37
 
ОбществоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала