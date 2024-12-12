https://ria.ru/20241212/ekzameny-1988721466.html
Институт Пушкина не будет проводить экзамены для мигрантов
Институт Пушкина не будет проводить экзамены для мигрантов - РИА Новости, 12.12.2024
Институт Пушкина не будет проводить экзамены для мигрантов
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина не вошел в перечень госучреждений, которые могут проводить для мигрантов экзамены по русскому языку,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T02:48
2024-12-12T02:48
2024-12-12T02:52
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина не вошел в перечень госучреждений, которые могут проводить для мигрантов экзамены по русскому языку, истории России и основам российского законодательства, заявление от вуза в Минобрнауки России не поступало, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Правительство России ранее утвердило перечень государственных учреждений, проводящих экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. В список включили 92 учреждения в разных регионах страны, института Пушкина в их числе нет."Согласно порядку включения организаций в перечень, руководитель учреждения должен направить соответствующее согласие в адрес Минобрнауки России. Согласие руководителя Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина в Министерство не поступало", — сообщили агентству в Минобрнауки. Там отметили, что включение государственных учреждений в перечень осуществляется правительством на основании предложений министерства науки и высшего образования по согласованию с МВД и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В апреле главк Следственного комитета сообщал о задержании пяти человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Превышение должностных полномочий". Институт Пушкина опроверг задержание кого-либо из штатных сотрудников, но после проверки в вузе, установившей факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена для мигрантов, его ректор Наталья Трухановская была снята с должности. Кроме того, вуз неоднократно получал предостережения от Рособрнадзора о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и выдаче иностранным гражданам сертификата.
https://ria.ru/20241210/ekzamen-1988486704.html
https://ria.ru/20241210/migranty-1988418696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Институт Пушкина не будет проводить экзамены для мигрантов
Институт Пушкина больше не будет принимать экзамены по русскому у мигрантов
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина не вошел в перечень госучреждений, которые могут проводить для мигрантов экзамены по русскому языку, истории России и основам российского законодательства, заявление от вуза в Минобрнауки России не поступало, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Правительство России
ранее утвердило перечень государственных учреждений, проводящих экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. В список включили 92 учреждения в разных регионах страны, института Пушкина в их числе нет.
"Согласно порядку включения организаций в перечень, руководитель учреждения должен направить соответствующее согласие в адрес Минобрнауки России. Согласие руководителя Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина в Министерство не поступало", — сообщили агентству в Минобрнауки.
Там отметили, что включение государственных учреждений в перечень осуществляется правительством на основании предложений министерства науки и высшего образования по согласованию с МВД и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
В апреле главк Следственного комитета сообщал о задержании пяти человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Превышение должностных полномочий". Институт Пушкина опроверг задержание кого-либо из штатных сотрудников, но после проверки в вузе, установившей факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена для мигрантов, его ректор Наталья Трухановская была снята с должности.
Кроме того, вуз неоднократно получал предостережения от Рособрнадзора
о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и выдаче иностранным гражданам сертификата.