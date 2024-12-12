https://ria.ru/20241212/ekonomika-1988713486.html
Глава Минэнерго рассказал об итогах совещания у Путина
Глава Минэнерго рассказал об итогах совещания у Путина - РИА Новости, 12.12.2024
Глава Минэнерго рассказал об итогах совещания у Путина
По итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства поручено в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T00:24
2024-12-12T00:24
2024-12-12T00:26
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
владимир путин
сергей цивилев
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. По итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства поручено в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли России, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев."По результатам рассмотрения поручено в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли", - сказал Цивилев по итогам совещания с президентом России и членами правительства."В кратчайшие сроки по поручению президента Российской Федерации будет доработана и утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса", - добавил министр.
https://ria.ru/20241205/sechin-1987475129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, владимир путин, сергей цивилев
Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, Владимир Путин, Сергей Цивилев
Глава Минэнерго рассказал об итогах совещания у Путина
В России разработают меры по поддержке угольной отрасли