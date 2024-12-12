https://ria.ru/20241212/ekonomika-1988713486.html

Глава Минэнерго рассказал об итогах совещания у Путина

Глава Минэнерго рассказал об итогах совещания у Путина - РИА Новости, 12.12.2024

Глава Минэнерго рассказал об итогах совещания у Путина

По итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства поручено в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T00:24

2024-12-12T00:24

2024-12-12T00:26

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

владимир путин

сергей цивилев

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. По итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства поручено в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли России, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев."По результатам рассмотрения поручено в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли", - сказал Цивилев по итогам совещания с президентом России и членами правительства."В кратчайшие сроки по поручению президента Российской Федерации будет доработана и утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса", - добавил министр.

https://ria.ru/20241205/sechin-1987475129.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, владимир путин, сергей цивилев