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Глава Минэнерго рассказал об итогах совещания у Путина - РИА Новости, 12.12.2024
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00:24 12.12.2024 (обновлено: 00:26 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/ekonomika-1988713486.html
Глава Минэнерго рассказал об итогах совещания у Путина
Глава Минэнерго рассказал об итогах совещания у Путина - РИА Новости, 12.12.2024
Глава Минэнерго рассказал об итогах совещания у Путина
По итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства поручено в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T00:24
2024-12-12T00:26
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
владимир путин
сергей цивилев
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. По итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства поручено в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли России, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев."По результатам рассмотрения поручено в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли", - сказал Цивилев по итогам совещания с президентом России и членами правительства."В кратчайшие сроки по поручению президента Российской Федерации будет доработана и утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса", - добавил министр.
https://ria.ru/20241205/sechin-1987475129.html
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, владимир путин, сергей цивилев
Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, Владимир Путин, Сергей Цивилев
Глава Минэнерго рассказал об итогах совещания у Путина

В России разработают меры по поддержке угольной отрасли

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота компании "Сибирский Антрацит" в Искитимском районе Новосибирской области
Работа компании Сибирский Антрацит в Искитимском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Работа компании "Сибирский Антрацит" в Искитимском районе Новосибирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. По итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства поручено в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли России, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.
"По результатам рассмотрения поручено в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли", - сказал Цивилев по итогам совещания с президентом России и членами правительства.
"В кратчайшие сроки по поручению президента Российской Федерации будет доработана и утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса", - добавил министр.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Сечин заявил о новой угольной эре
5 декабря, 10:56
 
РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЭкономикаВладимир ПутинСергей Цивилев
 
 
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