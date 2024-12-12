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Российские военные приступили к зачистке микрорайонов в Дзержинске - РИА Новости, 12.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 12.12.2024 (обновлено: 12:40 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/dzerzhinsk-1988785051.html
Российские военные приступили к зачистке микрорайонов в Дзержинске
Российские военные приступили к зачистке микрорайонов в Дзержинске - РИА Новости, 12.12.2024
Российские военные приступили к зачистке микрорайонов в Дзержинске
Российские военные приступили к зачистке микрорайонов после освобождения шахты "Центральная" в Дзержинске (в 2016 году переименован украинскими властями в... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:27
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специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские военные приступили к зачистке микрорайонов после освобождения шахты "Центральная" в Дзержинске (в 2016 году переименован украинскими властями в Торецк), сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "На торецком направлении после освобождения шахты "Центральной" и промки возле нее... пошла зачистка уже микрорайонов. Там фактически остались микрорайоны с одноэтажной застройкой. Наши арткорректировщики, разведчики корректируют артиллерию уже с высотных зданий", - сказал Кимаковский. Он добавил, что на территории шахты ВСУ подорвали много высотных строений. "И поэтому там сложно вести разведку", - подчеркнул Кимаковский. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские силы постепенно освобождают Дзержинск, что позволит обезопасить от обстрелов Горловку, находящуюся в 10 километрах к юго-востоку.
https://ria.ru/20241211/dzerzhinsk-1983586290.html
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донецкая народная республика, торецк, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные приступили к зачистке микрорайонов в Дзержинске

Кимаковский: ВС России приступили к зачистке микрорайонов в Дзержинске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские военные приступили к зачистке микрорайонов после освобождения шахты "Центральная" в Дзержинске (в 2016 году переименован украинскими властями в Торецк), сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
"На торецком направлении после освобождения шахты "Центральной" и промки возле нее... пошла зачистка уже микрорайонов. Там фактически остались микрорайоны с одноэтажной застройкой. Наши арткорректировщики, разведчики корректируют артиллерию уже с высотных зданий", - сказал Кимаковский.
Он добавил, что на территории шахты ВСУ подорвали много высотных строений. "И поэтому там сложно вести разведку", - подчеркнул Кимаковский.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские силы постепенно освобождают Дзержинск, что позволит обезопасить от обстрелов Горловку, находящуюся в 10 километрах к юго-востоку.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТорецкБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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