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В центре Москвы столкнулись автомобиль и электробус - РИА Новости, 12.12.2024
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19:23 12.12.2024 (обновлено: 20:56 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/dtp-1988900686.html
В центре Москвы столкнулись автомобиль и электробус
В центре Москвы столкнулись автомобиль и электробус - РИА Новости, 12.12.2024
В центре Москвы столкнулись автомобиль и электробус
Автомобиль и электробус столкнулись в четверг на улице Воздвиженка в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T19:23
2024-12-12T20:56
происшествия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Автомобиль и электробус столкнулись в четверг на улице Воздвиженка в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня на улице Воздвиженка, в районе дома 4/7с1, произошло ДТП с участием автомобиля и электробуса маршрута м2. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с электробусом", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.Позже в ведомстве сообщили, что водитель легкового автомобиля в нарушение правил дорожного движения ехал по выделенной полосе для городского транспорта с высокой скоростью. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости с места событий, после столкновения с электробусом машина загорелась. Возникшее пламя пожарные уже потушили.
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происшествия, москва, мосгортранс, россия
Происшествия, Москва, Мосгортранс, Россия
В центре Москвы столкнулись автомобиль и электробус

Мосгортранса: на улице Воздвиженка столкнулись автомобиль и электробус

© Фото : МЧС РоссииНа месте ДТП с электробусом на улице Воздвиженка в Москве
На месте ДТП с электробусом на улице Воздвиженка в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : МЧС России
На месте ДТП с электробусом на улице Воздвиженка в Москве
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Автомобиль и электробус столкнулись в четверг на улице Воздвиженка в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
"Сегодня на улице Воздвиженка, в районе дома 4/7с1, произошло ДТП с участием автомобиля и электробуса маршрута м2. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с электробусом", - рассказали в пресс-службе.
© Фото : МЧС РоссииНа месте ДТП с электробусом на улице Воздвиженка в Москве
На месте ДТП с электробусом на улице Воздвиженка в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : МЧС России
На месте ДТП с электробусом на улице Воздвиженка в Москве
Там уточнили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Позже в ведомстве сообщили, что водитель легкового автомобиля в нарушение правил дорожного движения ехал по выделенной полосе для городского транспорта с высокой скоростью.
Как ранее передавал корреспондент РИА Новости с места событий, после столкновения с электробусом машина загорелась. Возникшее пламя пожарные уже потушили.
 
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