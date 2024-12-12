https://ria.ru/20241212/drony-1988798891.html
Польша купила в США разведывательные беспилотники SkyGuardian
Польша купила в США разведывательные беспилотники SkyGuardian - РИА Новости, 12.12.2024
Польша купила в США разведывательные беспилотники SkyGuardian
Польша купила в США разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9B SkyGuardian за 310 миллионов долларов, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T13:17
2024-12-12T13:17
2024-12-12T13:20
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владислав косиняк-камыш
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ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Польша купила в США разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9B SkyGuardian за 310 миллионов долларов, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Очередной контракт, очередная крупная инвестиция. Сегодня мы подписываем очередной контракт на большие дроны. Размах их крыльев - это 20 метров. Максимальная скорость около 480 километров в час и около 20 часов полета", - сказал Косиняк-Камыш. Он не уточнил количества покупаемых БПЛА, но заявил, что за них заплатят 310 миллионов долларов. "Это новейшая технология, и она стоит денег. За несколько машин мы платим около 1,2 миллиарда злотых - 310 миллионов долларов. Но оно того стоит", - отметил министр. Он подтвердил, что с нового года в польской армии появится дроновые войска. "Несколько месяцев назад я анонсировал создание дроновых войск. С 1 января дроновые войска станут уже не планом, а реальностью", - сказал глава минобороны. По его словам, поставка БПЛА MQ-9B SkyGuardian в Польшу ожидается в 2027 году. По данным министерства обороны, система MQ-9B заменит используемые в настоящее время на правах лизинга беспилотные разведывательные системы MQ-9A Reaper, поставленные в феврале 2023 года.
https://ria.ru/20241211/vsu-1988634660.html
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польша, сша, владислав косиняк-камыш
Польша, США, Владислав Косиняк-Камыш
Польша купила в США разведывательные беспилотники SkyGuardian
Польша купила в США разведывательные дроны SkyGuardian за 310 миллионов долларов
ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Польша купила в США разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9B SkyGuardian за 310 миллионов долларов, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Очередной контракт, очередная крупная инвестиция. Сегодня мы подписываем очередной контракт на большие дроны. Размах их крыльев - это 20 метров. Максимальная скорость около 480 километров в час и около 20 часов полета", - сказал Косиняк-Камыш
.
Он не уточнил количества покупаемых БПЛА, но заявил, что за них заплатят 310 миллионов долларов. "Это новейшая технология, и она стоит денег. За несколько машин мы платим около 1,2 миллиарда злотых - 310 миллионов долларов. Но оно того стоит", - отметил министр.
Он подтвердил, что с нового года в польской армии появится дроновые войска. "Несколько месяцев назад я анонсировал создание дроновых войск. С 1 января дроновые войска станут уже не планом, а реальностью", - сказал глава минобороны.
По его словам, поставка БПЛА MQ-9B SkyGuardian в Польшу
ожидается в 2027 году.
По данным министерства обороны, система MQ-9B заменит используемые в настоящее время на правах лизинга беспилотные разведывательные системы MQ-9A Reaper, поставленные в феврале 2023 года.