https://ria.ru/20241212/diversiya-1988722743.html

Сальдо назвал причину массового отключения света в двух областях в ноябре

Сальдо назвал причину массового отключения света в двух областях в ноябре - РИА Новости, 12.12.2024

Сальдо назвал причину массового отключения света в двух областях в ноябре

Диверсия со стороны украинского режима стала причиной массового отключения электроснабжения в конце ноября сразу в двух регионах – Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T03:45

2024-12-12T03:45

2024-12-12T04:42

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Диверсия со стороны украинского режима стала причиной массового отключения электроснабжения в конце ноября сразу в двух регионах – Херсонской и Запорожской областях, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Отключение высоковольтной линии "Джанкой – Мелитополь", которое затронуло около 140 тысяч человек и более 170 населенных пунктов в Херсонской области, произошло 27 ноября. В Запорожской области в тот же день без электроснабжения временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло 584 тысячи абонентов. "Авария произошла из-за того, что была попытка диверсионной группы проникнуть в непосредственно защитную часть крупных трансформаторных подстанций. Им удалось повредить уже старые изношенные части трансформаторных подстанций. А в связи с тем, что их все равно нужно было менять, они ускорили процесс ремонта", - сказал Сальдо. Как пояснил Сальдо, Херсонская и Запорожская области входят в единую энергетическую сеть, "все близко связано", и если нарушаются высоковольтные сети, то энергоснабжение может исчезнуть, например, и в Херсонской, или в северных районах Крыма. "Это была и есть единая энергетическая система", - подчеркнул собеседник агентства. Он также добавил, что все сети, которые остались после эксплуатации украинскими энергоснабжающими организациями, находились в почти критическом состоянии. Кроме того, подчеркнул губернатор, ВСУ целенаправленно бьют по трансформаторным подстанциям. "Регламентные работы не проводились, они достаточно изношенные, поэтому аварии случаются", - объяснил Сальдо.

https://ria.ru/20241121/sud-1985024076.html

https://ria.ru/20241120/fsb-1984743004.html

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Дарья Буймова

в мире, запорожская область, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины