Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал причину массового отключения света в двух областях в ноябре - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:45 12.12.2024 (обновлено: 04:42 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/diversiya-1988722743.html
Сальдо назвал причину массового отключения света в двух областях в ноябре
Сальдо назвал причину массового отключения света в двух областях в ноябре - РИА Новости, 12.12.2024
Сальдо назвал причину массового отключения света в двух областях в ноябре
Диверсия со стороны украинского режима стала причиной массового отключения электроснабжения в конце ноября сразу в двух регионах – Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T03:45
2024-12-12T04:42
в мире
запорожская область
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149167/50/1491675016_0:0:3448:1940_1920x0_80_0_0_27ccab509e344a33172eb07a5a47b263.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Диверсия со стороны украинского режима стала причиной массового отключения электроснабжения в конце ноября сразу в двух регионах – Херсонской и Запорожской областях, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Отключение высоковольтной линии "Джанкой – Мелитополь", которое затронуло около 140 тысяч человек и более 170 населенных пунктов в Херсонской области, произошло 27 ноября. В Запорожской области в тот же день без электроснабжения временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло 584 тысячи абонентов. "Авария произошла из-за того, что была попытка диверсионной группы проникнуть в непосредственно защитную часть крупных трансформаторных подстанций. Им удалось повредить уже старые изношенные части трансформаторных подстанций. А в связи с тем, что их все равно нужно было менять, они ускорили процесс ремонта", - сказал Сальдо. Как пояснил Сальдо, Херсонская и Запорожская области входят в единую энергетическую сеть, "все близко связано", и если нарушаются высоковольтные сети, то энергоснабжение может исчезнуть, например, и в Херсонской, или в северных районах Крыма. "Это была и есть единая энергетическая система", - подчеркнул собеседник агентства. Он также добавил, что все сети, которые остались после эксплуатации украинскими энергоснабжающими организациями, находились в почти критическом состоянии. Кроме того, подчеркнул губернатор, ВСУ целенаправленно бьют по трансформаторным подстанциям. "Регламентные работы не проводились, они достаточно изношенные, поэтому аварии случаются", - объяснил Сальдо.
https://ria.ru/20241121/sud-1985024076.html
https://ria.ru/20241120/fsb-1984743004.html
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149167/50/1491675016_0:0:2940:2204_1920x0_80_0_0_cd6bb44f96849b07e6e36b4bbd5bb7c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо назвал причину массового отключения света в двух областях в ноябре

Сальдо: Херсонская и Запорожская области были без света в ноябре из-за диверсии

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи в Киеве
Линии электропередачи в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Диверсия со стороны украинского режима стала причиной массового отключения электроснабжения в конце ноября сразу в двух регионах – Херсонской и Запорожской областях, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Отключение высоковольтной линии "Джанкой – Мелитополь", которое затронуло около 140 тысяч человек и более 170 населенных пунктов в Херсонской области, произошло 27 ноября. В Запорожской области в тот же день без электроснабжения временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло 584 тысячи абонентов.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Агенту ВСУ, устроившему диверсию в Брянске, вынесли приговор
21 ноября, 15:21
"Авария произошла из-за того, что была попытка диверсионной группы проникнуть в непосредственно защитную часть крупных трансформаторных подстанций. Им удалось повредить уже старые изношенные части трансформаторных подстанций. А в связи с тем, что их все равно нужно было менять, они ускорили процесс ремонта", - сказал Сальдо.
Как пояснил Сальдо, Херсонская и Запорожская области входят в единую энергетическую сеть, "все близко связано", и если нарушаются высоковольтные сети, то энергоснабжение может исчезнуть, например, и в Херсонской, или в северных районах Крыма. "Это была и есть единая энергетическая система", - подчеркнул собеседник агентства.
Он также добавил, что все сети, которые остались после эксплуатации украинскими энергоснабжающими организациями, находились в почти критическом состоянии. Кроме того, подчеркнул губернатор, ВСУ целенаправленно бьют по трансформаторным подстанциям.
"Регламентные работы не проводились, они достаточно изношенные, поэтому аварии случаются", - объяснил Сальдо.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
ФСБ задержала гражданина Германии, въехавшего из Польши для диверсий
20 ноября, 08:48
 
В миреЗапорожская областьХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала