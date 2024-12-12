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Роспотребнадзор начал расследование после вспышки чесотки в Бурятии - РИА Новости, 12.12.2024
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07:36 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/chesotka-1988732844.html
Роспотребнадзор начал расследование после вспышки чесотки в Бурятии
Роспотребнадзор начал расследование после вспышки чесотки в Бурятии - РИА Новости, 12.12.2024
Роспотребнадзор начал расследование после вспышки чесотки в Бурятии
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после вспышки чесотки в доме-интернате в Баргузинском районе Бурятии, сообщила РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T07:36
2024-12-12T07:36
происшествия
баргузинский район
республика бурятия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УЛАН-УДЭ, 12 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после вспышки чесотки в доме-интернате в Баргузинском районе Бурятии, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства. "В связи с регистрацией случаев чесотки в учреждении социального обслуживания села Читкан Баргузинского района Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия проводится эпидемиологическое расследование. С целью локализации очага организован комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что заболело 48 человек. В интернате временно приостановили прием и выписку подопечных, усилен противоэпидемический и дезинфекционный режимы, осуществляется ежедневный контроль лечения, продолжается медицинское наблюдение. "С целью установления причинно-следственной связи возникновения группового очага проведено обследование объекта, произведен отбор проб из объектов внешней среды. В настоящее время изучается документация", - добавили в пресс-службе. Предварительно, очаг чесотки связан с заносом инфекции из-за несоблюдения обязательных требований при допуске лиц в интернат. Распространению инфекции способствовали несвоевременная изоляция лиц с признаками заболевания, несвоевременное оказание медицинской помощи и проведение лабораторного обследования, а также особенности поведения лиц с психоневрологическим нарушениями.
https://ria.ru/20221013/chesotka-1823756929.html
https://ria.ru/20241018/pnevmoniya-1978704295.html
баргузинский район
республика бурятия
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происшествия, баргузинский район, республика бурятия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Баргузинский район, Республика Бурятия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор начал расследование после вспышки чесотки в Бурятии

Роспотребнадзор начал расследование после вспышки чесотки в интернате в Бурятии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗабор пробы
Забор пробы - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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УЛАН-УДЭ, 12 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после вспышки чесотки в доме-интернате в Баргузинском районе Бурятии, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.
"В связи с регистрацией случаев чесотки в учреждении социального обслуживания села Читкан Баргузинского района Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия проводится эпидемиологическое расследование. С целью локализации очага организован комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что заболело 48 человек. В интернате временно приостановили прием и выписку подопечных, усилен противоэпидемический и дезинфекционный режимы, осуществляется ежедневный контроль лечения, продолжается медицинское наблюдение.
"С целью установления причинно-следственной связи возникновения группового очага проведено обследование объекта, произведен отбор проб из объектов внешней среды. В настоящее время изучается документация", - добавили в пресс-службе.
Предварительно, очаг чесотки связан с заносом инфекции из-за несоблюдения обязательных требований при допуске лиц в интернат. Распространению инфекции способствовали несвоевременная изоляция лиц с признаками заболевания, несвоевременное оказание медицинской помощи и проведение лабораторного обследования, а также особенности поведения лиц с психоневрологическим нарушениями.
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ПроисшествияБаргузинский районРеспублика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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