Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД обсудил с послом Иордании ситуацию в Сирии - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 12.12.2024 (обновлено: 21:27 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/bogdanov-1988901592.html
Замглавы МИД обсудил с послом Иордании ситуацию в Сирии
Замглавы МИД обсудил с послом Иордании ситуацию в Сирии - РИА Новости, 12.12.2024
Замглавы МИД обсудил с послом Иордании ситуацию в Сирии
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с иорданским послом в Москве Халедом Шавабкой сирийскую проблематику и влияние событий в САР на государства региона,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T19:32
2024-12-12T21:27
в мире
россия
сирия
михаил богданов
обострение ситуации в сирии — 2024
иордания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:245:2936:1897_1920x0_80_0_0_05149b7db79637914ccfbad903376365.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с иорданским послом в Москве Халедом Шавабкой сирийскую проблематику и влияние событий в САР на государства региона, включая саму Иорданию, сообщили в российском дипведомстве. "В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на происходящее в Сирии и на палестинских территориях. При этом отмечалась важность усилий по снижению негативного влияния указанных событий на сопредельные государства, включая Иорданию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Помимо всего прочего, дипломаты обсудили и двусторонние вопросы. Позже в российском дипведомстве сообщили, что с Шавабкой встретился замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, который также обсудил с ним ситуацию вокруг САР. Кроме сирийской проблематики стороны коснулись палестино-израильского конфликта."В связи с этим была подчеркнута важность слаженных действий международного сообщества и ООН. Отдельное внимание было уделено положению вокруг Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), остающегося безальтернативной структурой по оказанию комплексного содействия миллионам палестинцев", - подчеркнули в МИД России.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период.
https://ria.ru/20241212/siriya-1988836958.html
https://ria.ru/20241212/medvedev-1988826702.html
россия
сирия
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c7d629027172eb99233b555ab72cc7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сирия, михаил богданов, обострение ситуации в сирии — 2024, иордания
В мире, Россия, Сирия, Михаил Богданов, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Иордания
Замглавы МИД обсудил с послом Иордании ситуацию в Сирии

Богданов обсудил с иорданским послом влияние событий в Сирии на страны региона

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с иорданским послом в Москве Халедом Шавабкой сирийскую проблематику и влияние событий в САР на государства региона, включая саму Иорданию, сообщили в российском дипведомстве.
"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на происходящее в Сирии и на палестинских территориях. При этом отмечалась важность усилий по снижению негативного влияния указанных событий на сопредельные государства, включая Иорданию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Бойцы сирийской вооруженной оппозиции - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
AFP узнало о планах переходного правительства Сирии
Вчера, 15:13
Помимо всего прочего, дипломаты обсудили и двусторонние вопросы.
Позже в российском дипведомстве сообщили, что с Шавабкой встретился замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, который также обсудил с ним ситуацию вокруг САР. Кроме сирийской проблематики стороны коснулись палестино-израильского конфликта.
"В связи с этим была подчеркнута важность слаженных действий международного сообщества и ООН. Отдельное внимание было уделено положению вокруг Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), остающегося безальтернативной структурой по оказанию комплексного содействия миллионам палестинцев", - подчеркнули в МИД России.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период.
Члены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Медведев высказался о будущем Сирии
Вчера, 14:42
 
В миреРоссияСирияМихаил БогдановОбострение ситуации в Сирии — 2024Иордания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала