https://ria.ru/20241212/bogdanov-1988901592.html

Замглавы МИД обсудил с послом Иордании ситуацию в Сирии

Замглавы МИД обсудил с послом Иордании ситуацию в Сирии - РИА Новости, 12.12.2024

Замглавы МИД обсудил с послом Иордании ситуацию в Сирии

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с иорданским послом в Москве Халедом Шавабкой сирийскую проблематику и влияние событий в САР на государства региона,... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T19:32

2024-12-12T19:32

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с иорданским послом в Москве Халедом Шавабкой сирийскую проблематику и влияние событий в САР на государства региона, включая саму Иорданию, сообщили в российском дипведомстве. "В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на происходящее в Сирии и на палестинских территориях. При этом отмечалась важность усилий по снижению негативного влияния указанных событий на сопредельные государства, включая Иорданию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Помимо всего прочего, дипломаты обсудили и двусторонние вопросы. Позже в российском дипведомстве сообщили, что с Шавабкой встретился замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, который также обсудил с ним ситуацию вокруг САР. Кроме сирийской проблематики стороны коснулись палестино-израильского конфликта."В связи с этим была подчеркнута важность слаженных действий международного сообщества и ООН. Отдельное внимание было уделено положению вокруг Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), остающегося безальтернативной структурой по оказанию комплексного содействия миллионам палестинцев", - подчеркнули в МИД России.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период.

https://ria.ru/20241212/siriya-1988836958.html

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в мире, россия, сирия, михаил богданов, обострение ситуации в сирии — 2024, иордания