Замглавы МИД обсудил с послом Иордании ситуацию в Сирии
Богданов обсудил с иорданским послом влияние событий в Сирии на страны региона
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с иорданским послом в Москве Халедом Шавабкой сирийскую проблематику и влияние событий в САР на государства региона, включая саму Иорданию, сообщили в российском дипведомстве.
"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на происходящее в Сирии и на палестинских территориях. При этом отмечалась важность усилий по снижению негативного влияния указанных событий на сопредельные государства, включая Иорданию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Помимо всего прочего, дипломаты обсудили и двусторонние вопросы.
Позже в российском дипведомстве сообщили, что с Шавабкой встретился замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, который также обсудил с ним ситуацию вокруг САР. Кроме сирийской проблематики стороны коснулись палестино-израильского конфликта.
"В связи с этим была подчеркнута важность слаженных действий международного сообщества и ООН. Отдельное внимание было уделено положению вокруг Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), остающегося безальтернативной структурой по оказанию комплексного содействия миллионам палестинцев", - подчеркнули в МИД России.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период.
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