https://ria.ru/20241212/belogolovtsev-1988844898.html

В окружении Белоголовцева рассказали о состоянии актера после операции

В окружении Белоголовцева рассказали о состоянии актера после операции - РИА Новости, 12.12.2024

В окружении Белоголовцева рассказали о состоянии актера после операции

Актер Сергей Белоголовцев перенес операцию, сообщила "Звезде" его пресс-секретарь Екатерина. "Прекрасно себя чувствует. Вчера сделали операцию. Все нормально,... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:40

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Актер Сергей Белоголовцев перенес операцию, сообщила "Звезде" его пресс-секретарь Екатерина. "Прекрасно себя чувствует. Вчера сделали операцию. Все нормально, без воспалений. Температуры сегодня нет, чувствует себя хорошо", — сказала она. Екатерина добавила, что у Сергея покалывал бок, но он не придавал этому сильного значения, а когда сделали УЗИ, обнаружился аппендицит. В субботу актера должны выписать, отметила пресс-секретарь.

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