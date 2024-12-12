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В окружении Белоголовцева рассказали о состоянии актера после операции - РИА Новости, 12.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:40 12.12.2024 (обновлено: 15:41 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/belogolovtsev-1988844898.html
В окружении Белоголовцева рассказали о состоянии актера после операции
В окружении Белоголовцева рассказали о состоянии актера после операции - РИА Новости, 12.12.2024
В окружении Белоголовцева рассказали о состоянии актера после операции
Актер Сергей Белоголовцев перенес операцию, сообщила "Звезде" его пресс-секретарь Екатерина. "Прекрасно себя чувствует. Вчера сделали операцию. Все нормально,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:40
2024-12-12T15:41
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Актер Сергей Белоголовцев перенес операцию, сообщила "Звезде" его пресс-секретарь Екатерина. "Прекрасно себя чувствует. Вчера сделали операцию. Все нормально, без воспалений. Температуры сегодня нет, чувствует себя хорошо", — сказала она. Екатерина добавила, что у Сергея покалывал бок, но он не придавал этому сильного значения, а когда сделали УЗИ, обнаружился аппендицит. В субботу актера должны выписать, отметила пресс-секретарь.
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В окружении Белоголовцева рассказали о состоянии актера после операции

Актер Сергей Белоголовцев перенес операцию после обнаружения аппендицита

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАктер Сергей Белоголовцев
Актер Сергей Белоголовцев - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Сергей Белоголовцев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Актер Сергей Белоголовцев перенес операцию, сообщила "Звезде" его пресс-секретарь Екатерина.

"Прекрасно себя чувствует. Вчера сделали операцию. Все нормально, без воспалений. Температуры сегодня нет, чувствует себя хорошо", — сказала она.

Екатерина добавила, что у Сергея покалывал бок, но он не придавал этому сильного значения, а когда сделали УЗИ, обнаружился аппендицит.

В субботу актера должны выписать, отметила пресс-секретарь.
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