https://ria.ru/20241212/barnaul-1988887394.html

Горение на складе в Барнауле ликвидировали

Горение на складе в Барнауле ликвидировали - РИА Новости, 12.12.2024

Горение на складе в Барнауле ликвидировали

Открытое горение на складе с легковоспламеняющимися жидкостями в Барнауле ликвидировано, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T18:16

2024-12-12T18:16

2024-12-12T18:22

происшествия

барнаул

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Открытое горение на складе с легковоспламеняющимися жидкостями в Барнауле ликвидировано, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.Ранее МЧС сообщало, что пожар на складе в Барнауле удалось локализовать на площади 3 тысячи квадратных метров."Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Барнауле", - говорится в сообщении.Ведомство добавило, что превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ нет.

https://ria.ru/20241211/pozhar-1988536832.html

барнаул

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2024

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происшествия, барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия