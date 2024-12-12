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Горение на складе в Барнауле ликвидировали - РИА Новости, 12.12.2024
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18:16 12.12.2024 (обновлено: 18:22 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/barnaul-1988887394.html
Горение на складе в Барнауле ликвидировали
Горение на складе в Барнауле ликвидировали - РИА Новости, 12.12.2024
Горение на складе в Барнауле ликвидировали
Открытое горение на складе с легковоспламеняющимися жидкостями в Барнауле ликвидировано, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:16
2024-12-12T18:22
происшествия
барнаул
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Открытое горение на складе с легковоспламеняющимися жидкостями в Барнауле ликвидировано, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.Ранее МЧС сообщало, что пожар на складе в Барнауле удалось локализовать на площади 3 тысячи квадратных метров."Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Барнауле", - говорится в сообщении.Ведомство добавило, что превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ нет.
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происшествия, барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Барнаул, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Горение на складе в Барнауле ликвидировали

Открытое горение на складе в Барнауле ликвидировали

© Фото : МЧС РоссииПожар на складе в Алтайском крае
Пожар на складе в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : МЧС России
Пожар на складе в Алтайском крае
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Открытое горение на складе с легковоспламеняющимися жидкостями в Барнауле ликвидировано, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Ранее МЧС сообщало, что пожар на складе в Барнауле удалось локализовать на площади 3 тысячи квадратных метров.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Барнауле", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ нет.
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ПроисшествияБарнаулМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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