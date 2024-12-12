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Генассамблея ООН приняла резолюцию о поддержке БАПОР - РИА Новости, 12.12.2024
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01:58 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/bapor-1988718701.html
Генассамблея ООН приняла резолюцию о поддержке БАПОР
Генассамблея ООН приняла резолюцию о поддержке БАПОР - РИА Новости, 12.12.2024
Генассамблея ООН приняла резолюцию о поддержке БАПОР
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой заявила о поддержке Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T01:58
2024-12-12T01:58
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ООН, 12 дек - РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой заявила о поддержке Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и выразила сожаление законопроектами Израиля о запрете работы агентства, передает корреспондент РИА Новости. Резолюция "Поддержка мандата БАПОР" была принята на фоне законопроектов Израиля о запрете работы агентства в Газе и других подконтрольных израильским властям территориях. За резолюцию проголосовали 159 стран. Против были 9 стран, включая Аргентину, Израиль и США. Еще 11 государств, в том числе Чехия, Венгрия, Грузия и Австрия, воздержались. Россия резолюцию поддержала. Согласно документу, Генассамблея "заявляет о своей полной поддержке" мандата БАПОР и "выражает сожаление по поводу законов, принятых израильским кнессетом". Помимо прочего, резолюцией ГА ООН требует от Израиля "уважать мандат агентства" и незамедлительно принять меры, позволяющие БАПОР беспрепятственно и без ограничений осуществлять свою деятельность в секторе Газа и на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. Резолюцией ГА также подтверждает необходимость продолжения деятельности агентства, отмечая, что в условиях эскалации на Ближнем Востоке БАПОР играет "незаменимую роль" в части предоставления гумпомощи и остается "основой всего гуманитарного реагирования в Газе". Кроме того, документом Генассамблея также "решительно предостерегает", что перебои или приостановки в осуществлении работы агентства будут иметь серьезные гуманитарные последствия для миллионов палестинских беженцев. В отличие от резолюции СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
https://ria.ru/20241029/nebenzya-1980786647.html
https://ria.ru/20240331/bapor-1936999454.html
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в мире, израиль, аргентина, сша, бапор, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Израиль, Аргентина, США, БАПОР, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Генассамблея ООН приняла резолюцию о поддержке БАПОР

ГА ООН поддержала БАПОР после израильского закона о запрете агентства

© AP Photo / Bebeto MatthewsРезультаты голосования во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по резолюции, призывающей к "гуманитарному перемирию" в Газе и прекращению боевых действий между Израилем и лидерами ХАМАС, 27 октября 2023 года
Результаты голосования во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по резолюции, призывающей к гуманитарному перемирию в Газе и прекращению боевых действий между Израилем и лидерами ХАМАС, 27 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Bebeto Matthews
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ООН, 12 дек - РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой заявила о поддержке Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и выразила сожаление законопроектами Израиля о запрете работы агентства, передает корреспондент РИА Новости.
Резолюция "Поддержка мандата БАПОР" была принята на фоне законопроектов Израиля о запрете работы агентства в Газе и других подконтрольных израильским властям территориях.
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За резолюцию проголосовали 159 стран. Против были 9 стран, включая Аргентину, Израиль и США. Еще 11 государств, в том числе Чехия, Венгрия, Грузия и Австрия, воздержались. Россия резолюцию поддержала.
Согласно документу, Генассамблея "заявляет о своей полной поддержке" мандата БАПОР и "выражает сожаление по поводу законов, принятых израильским кнессетом".
Помимо прочего, резолюцией ГА ООН требует от Израиля "уважать мандат агентства" и незамедлительно принять меры, позволяющие БАПОР беспрепятственно и без ограничений осуществлять свою деятельность в секторе Газа и на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. Резолюцией ГА также подтверждает необходимость продолжения деятельности агентства, отмечая, что в условиях эскалации на Ближнем Востоке БАПОР играет "незаменимую роль" в части предоставления гумпомощи и остается "основой всего гуманитарного реагирования в Газе".
Кроме того, документом Генассамблея также "решительно предостерегает", что перебои или приостановки в осуществлении работы агентства будут иметь серьезные гуманитарные последствия для миллионов палестинских беженцев.
В отличие от резолюции СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
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