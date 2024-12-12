Генассамблея ООН приняла резолюцию о поддержке БАПОР
ГА ООН поддержала БАПОР после израильского закона о запрете агентства
© AP Photo / Bebeto MatthewsРезультаты голосования во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по резолюции, призывающей к "гуманитарному перемирию" в Газе и прекращению боевых действий между Израилем и лидерами ХАМАС, 27 октября 2023 года
© AP Photo / Bebeto Matthews
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ООН, 12 дек - РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой заявила о поддержке Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и выразила сожаление законопроектами Израиля о запрете работы агентства, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно документу, Генассамблея "заявляет о своей полной поддержке" мандата БАПОР и "выражает сожаление по поводу законов, принятых израильским кнессетом".
Помимо прочего, резолюцией ГА ООН требует от Израиля "уважать мандат агентства" и незамедлительно принять меры, позволяющие БАПОР беспрепятственно и без ограничений осуществлять свою деятельность в секторе Газа и на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. Резолюцией ГА также подтверждает необходимость продолжения деятельности агентства, отмечая, что в условиях эскалации на Ближнем Востоке БАПОР играет "незаменимую роль" в части предоставления гумпомощи и остается "основой всего гуманитарного реагирования в Газе".
Кроме того, документом Генассамблея также "решительно предостерегает", что перебои или приостановки в осуществлении работы агентства будут иметь серьезные гуманитарные последствия для миллионов палестинских беженцев.
В отличие от резолюции СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
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