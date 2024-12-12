https://ria.ru/20241212/banknota-1988781773.html
За дизайн новой купюры в тысячу рублей проголосовали 700 тысяч россиян
За дизайн новой купюры в тысячу рублей проголосовали 700 тысяч россиян - РИА Новости, 12.12.2024
За дизайн новой купюры в тысячу рублей проголосовали 700 тысяч россиян
Около 700 тысяч россиян приняли участие в онлайн-голосовании по дизайну оборотной стороны новой 1000-й купюры, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:17
2024-12-12T12:17
2024-12-12T15:41
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общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Около 700 тысяч россиян приняли участие в онлайн-голосовании по дизайну оборотной стороны новой 1000-й купюры, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Был живой интерес, около 700 тысяч человек по всей стране проголосовали. Я благодарна всем, кто высказал свое мнение", - прокомментировала она голосование за новый дизайн купюры в эфире "Первого канала".Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году - с Никольской башней Нижегородского Кремля.
https://ria.ru/20241212/reshenie-1988766529.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), общество
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
За дизайн новой купюры в тысячу рублей проголосовали 700 тысяч россиян
ЦБ: за дизайн новой купюры в тысячу рублей проголосовали 700 тысяч россиян
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Около 700 тысяч россиян приняли участие в онлайн-голосовании по дизайну оборотной стороны новой 1000-й купюры, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Был живой интерес, около 700 тысяч человек по всей стране проголосовали. Я благодарна всем, кто высказал свое мнение", - прокомментировала она голосование за новый дизайн купюры в эфире "Первого канала".
Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году - с Никольской башней Нижегородского Кремля.