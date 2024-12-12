https://ria.ru/20241212/bakteriya-1988822845.html

В Москве врачи спасли мужчину от плотоядной бактерии

В Москве врачи спасли мужчину от плотоядной бактерии - РИА Новости, 12.12.2024

В Москве врачи спасли мужчину от плотоядной бактерии

В Москве врачи ИКБ № 2 спасли мужчину от плотоядной бактерии, которая едва не лишила его ног, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:27

2024-12-12T14:27

2024-12-12T15:09

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Москве врачи ИКБ № 2 спасли мужчину от плотоядной бактерии, которая едва не лишила его ног, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "В отделение реанимации и интенсивной терапии ИКБ № 2 был экстренно доставлен 36-летний Михаил. Мужчина находился в тяжелом состоянии: у него была высокая температура и сильное воспаление кожи ног", — говорится в посте.Как уточнили в ведомстве, в крови пациента обнаружили гемолитический стрептококк, вызывающий рожу, и опасную бактерию, которая не встречается в Центральной России. Она обитает в теплых океанических водах и приводит к некротическому поражению мягких тканей организма. "Инфекция распространялась с невероятной скоростью, и началось заражение крови. Пациента экстренно подключили к искусственной вентиляции легких и к аппарату "искусственная почка". Врачи применили методику очистки крови от токсинов и назначили курс антибиотикотерапии. На ИВЛ мужчина находился десять дней. Когда угроза жизни миновала, из реанимации его перевели в хирургическое отделение", — рассказали в департаменте.При этом отмечается, что пациенту предстоит долгий путь до полного выздоровления. В будущем ему потребуется операция по пересадке кожи, но прогноз на восстановление благоприятный.

https://ria.ru/20241128/vrach-1986226186.html

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