https://ria.ru/20241212/bakteriya-1988822845.html
В Москве врачи спасли мужчину от плотоядной бактерии
В Москве врачи спасли мужчину от плотоядной бактерии - РИА Новости, 12.12.2024
В Москве врачи спасли мужчину от плотоядной бактерии
В Москве врачи ИКБ № 2 спасли мужчину от плотоядной бактерии, которая едва не лишила его ног, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:27
2024-12-12T14:27
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Москве врачи ИКБ № 2 спасли мужчину от плотоядной бактерии, которая едва не лишила его ног, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "В отделение реанимации и интенсивной терапии ИКБ № 2 был экстренно доставлен 36-летний Михаил. Мужчина находился в тяжелом состоянии: у него была высокая температура и сильное воспаление кожи ног", — говорится в посте.Как уточнили в ведомстве, в крови пациента обнаружили гемолитический стрептококк, вызывающий рожу, и опасную бактерию, которая не встречается в Центральной России. Она обитает в теплых океанических водах и приводит к некротическому поражению мягких тканей организма. "Инфекция распространялась с невероятной скоростью, и началось заражение крови. Пациента экстренно подключили к искусственной вентиляции легких и к аппарату "искусственная почка". Врачи применили методику очистки крови от токсинов и назначили курс антибиотикотерапии. На ИВЛ мужчина находился десять дней. Когда угроза жизни миновала, из реанимации его перевели в хирургическое отделение", — рассказали в департаменте.При этом отмечается, что пациенту предстоит долгий путь до полного выздоровления. В будущем ему потребуется операция по пересадке кожи, но прогноз на восстановление благоприятный.
https://ria.ru/20241128/vrach-1986226186.html
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москва, общество
В Москве врачи спасли мужчину от плотоядной бактерии
В Москве врачи ИКБ № 2 спасли мужчину от бактерии, едва не лишившей его ног
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
В Москве врачи ИКБ № 2 спасли мужчину от плотоядной бактерии, которая едва не лишила его ног, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента здравоохранения.
"В отделение реанимации и интенсивной терапии ИКБ № 2 был экстренно доставлен 36-летний Михаил. Мужчина находился в тяжелом состоянии: у него была высокая температура и сильное воспаление кожи ног", — говорится в посте.
Как уточнили в ведомстве, в крови пациента обнаружили гемолитический стрептококк, вызывающий рожу, и опасную бактерию, которая не встречается в Центральной России. Она обитает в теплых океанических водах и приводит к некротическому поражению мягких тканей организма.
"Инфекция распространялась с невероятной скоростью, и началось заражение крови. Пациента экстренно подключили к искусственной вентиляции легких и к аппарату "искусственная почка". Врачи применили методику очистки крови от токсинов и назначили курс антибиотикотерапии. На ИВЛ мужчина находился десять дней. Когда угроза жизни миновала, из реанимации его перевели в хирургическое отделение", — рассказали в департаменте.
При этом отмечается, что пациенту предстоит долгий путь до полного выздоровления. В будущем ему потребуется операция по пересадке кожи, но прогноз на восстановление благоприятный.