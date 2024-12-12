https://ria.ru/20241212/avstriya-1988842101.html
Отказавшийся петь гимн Австрии украинец не получил гражданство, пишут СМИ
Отказавшийся петь гимн Австрии украинец не получил гражданство, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2024
Отказавшийся петь гимн Австрии украинец не получил гражданство, пишут СМИ
Украинец получил отказ в выдаче гражданства от земельного правительства в Австрии из-за того, что не стал петь государственный гимн на церемонии его вручения,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:30
2024-12-12T15:30
2024-12-12T15:30
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинец получил отказ в выдаче гражданства от земельного правительства в Австрии из-за того, что не стал петь государственный гимн на церемонии его вручения, сообщает в четверг газета Kurier. "Украинец не получил австрийское гражданство из-за того, что он отказался исполнить государственный гимн на церемонии его вручения в управлении округа Баден. Правительство земли Нижняя Австрия отозвало решение о предоставлении мужчине гражданства", - говорится в статье. Украинец, предположительно, ранее заявлял о неготовности исполнять гимн на церемонии, сказано в материале. Однако представители местной администрации от Австрийской партии свободы (АПС) сослались на статью закона о присвоении гражданства, где говорится, что процедура должна проходить в "торжественной обстановке", сопровождаясь исполнением гимна у флагов Австрии, соответствующей земли и Евросоюза. "Тот, кто не желает отождествлять себя с Австрией, лишь показывает этим, что он не намерен следовать основным принятым здесь принципам", - прокомментировал произошедшее местный представитель АПС.
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988339686.html
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в мире, австрия
Отказавшийся петь гимн Австрии украинец не получил гражданство, пишут СМИ
Kurier: украинцу отказали в выдаче гражданства Австрии из-за отказа петь гимн
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинец получил отказ в выдаче гражданства от земельного правительства в Австрии из-за того, что не стал петь государственный гимн на церемонии его вручения, сообщает в четверг газета Kurier.
"Украинец не получил австрийское гражданство из-за того, что он отказался исполнить государственный гимн на церемонии его вручения в управлении округа Баден. Правительство земли Нижняя Австрия отозвало решение о предоставлении мужчине гражданства", - говорится в статье.
Украинец, предположительно, ранее заявлял о неготовности исполнять гимн на церемонии, сказано в материале. Однако представители местной администрации от Австрийской партии свободы (АПС) сослались на статью закона о присвоении гражданства, где говорится, что процедура должна проходить в "торжественной обстановке", сопровождаясь исполнением гимна у флагов Австрии
, соответствующей земли и Евросоюза.
"Тот, кто не желает отождествлять себя с Австрией, лишь показывает этим, что он не намерен следовать основным принятым здесь принципам", - прокомментировал произошедшее местный представитель АПС.