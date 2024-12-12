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Липецкую область наградили за экологичный подход к утилизации ТКО - РИА Новости, 12.12.2024
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Липецкая область
 
12:41 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/artamonov-1988792694.html
Липецкую область наградили за экологичный подход к утилизации ТКО
Липецкую область наградили за экологичный подход к утилизации ТКО - РИА Новости, 12.12.2024
Липецкую область наградили за экологичный подход к утилизации ТКО
Липецкая область получила награду в номинации "Зеленый рейтинг" Всероссийской экологической премии; показатели рейтинга разработаны Российским экологическим... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:41
2024-12-12T12:41
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Липецкая область получила награду в номинации "Зеленый рейтинг" Всероссийской экологической премии; показатели рейтинга разработаны Российским экологическим оператором для оценки работы субъектов РФ с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил губернатор Игорь Артамонов. Как уточнил руководитель региона, цель рейтинга - оценить вклад субъектов Российской Федерации и региональных операторов в создание благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО в России. Эксперты анализируют организацию раздельного сбора отходов в регионе, динамику показателей обработки и утилизации мусора, уровень социальной удовлетворенности при работе с ТКО, деятельность региональных операторов по сбору коммунальных отходов, планы по снижению захоронения ТКО, а также охват населения просветительской работой. Как отметил Артамонов, за последние пять лет Липецкая область одной из первых перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Сообщается, что по оценке Федерального штаба по ТКО, регион находится в "зеленой" зоне по устойчивой деятельности региональных операторов. По словам губернатора, на территории Липецкой области обустроено 18 тысяч мест накопления ТКО, на которых расположено 36 тысяч контейнеров. Это одни из самых высоких показателей в стране. В Липецке введено в эксплуатацию 288 тысяч тонн мощностей по переработке отходов бумажного производства. Для сокращения в два раза захоронений ТКО в регионе выстроен механизм развития существующих объектов за счет инвестиционных программ, а также ведется строительство новых, современных комплексных объектов. Так, мощность нового и самого большого объекта "Экотехнопарк" составляет 200 тысяч тонн в год. Проект стоимостью 3,8 миллиарда рублей позволит на 25 лет решить проблемы с ТКО более чем для половины жителей региона. "Хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в эту большую и важную работу. Но впереди еще много задач. На их решении мы и сосредоточимся в ближайшее время", — прокомментировал губернатор Артамонов.
https://ria.ru/20241211/proekt-1988621342.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Липецкую область наградили за экологичный подход к утилизации ТКО

Артамонов: Липецкую область наградили за экологичный подход к утилизации ТКО

© Фото : Telegram-канал Игоря АртамоноваГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : Telegram-канал Игоря Артамонова
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Липецкая область получила награду в номинации "Зеленый рейтинг" Всероссийской экологической премии; показатели рейтинга разработаны Российским экологическим оператором для оценки работы субъектов РФ с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Как уточнил руководитель региона, цель рейтинга - оценить вклад субъектов Российской Федерации и региональных операторов в создание благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО в России.
Эксперты анализируют организацию раздельного сбора отходов в регионе, динамику показателей обработки и утилизации мусора, уровень социальной удовлетворенности при работе с ТКО, деятельность региональных операторов по сбору коммунальных отходов, планы по снижению захоронения ТКО, а также охват населения просветительской работой.
Как отметил Артамонов, за последние пять лет Липецкая область одной из первых перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Сообщается, что по оценке Федерального штаба по ТКО, регион находится в "зеленой" зоне по устойчивой деятельности региональных операторов.
По словам губернатора, на территории Липецкой области обустроено 18 тысяч мест накопления ТКО, на которых расположено 36 тысяч контейнеров. Это одни из самых высоких показателей в стране. В Липецке введено в эксплуатацию 288 тысяч тонн мощностей по переработке отходов бумажного производства.
Для сокращения в два раза захоронений ТКО в регионе выстроен механизм развития существующих объектов за счет инвестиционных программ, а также ведется строительство новых, современных комплексных объектов. Так, мощность нового и самого большого объекта "Экотехнопарк" составляет 200 тысяч тонн в год. Проект стоимостью 3,8 миллиарда рублей позволит на 25 лет решить проблемы с ТКО более чем для половины жителей региона.
"Хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в эту большую и важную работу. Но впереди еще много задач. На их решении мы и сосредоточимся в ближайшее время", — прокомментировал губернатор Артамонов.
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