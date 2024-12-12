https://ria.ru/20241212/armeniya-1988768398.html
Пашинян пожаловался, что мерзнет в своей резиденции
Пашинян пожаловался, что мерзнет в своей резиденции - РИА Новости, 12.12.2024
Пашинян пожаловался, что мерзнет в своей резиденции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что здания правительственной резиденции в Ереване, где он проживает вместе с семьей, не отапливаются должным... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:34
2024-12-12T11:34
2024-12-12T11:34
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ЕРЕВАН, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что здания правительственной резиденции в Ереване, где он проживает вместе с семьей, не отапливаются должным образом. "Здания правительственной резиденции никогда не бывают теплыми... Газ используется, но здание не отапливается. Мы можем терпеть холод, но в конце концов решаем включить (электрические) отопители, чтобы не замерзнуть. А газ все равно используется. И за это платят из госбюджета", - заявил Пашинян на заседании правительства, говоря о неэкономном использовании ресурсов. По его словам, оплачивать эти расходы за счет личных средств невозможно. "А теперь давайте посмотрим, какие суммы на это тратятся", - сказал армянский премьер.
https://ria.ru/20241212/armeniya-1988763770.html
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в мире, армения, ереван, никол пашинян
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян
Пашинян пожаловался, что мерзнет в своей резиденции
Пашинян: здания резиденции в Ереване не отапливаются должным образом