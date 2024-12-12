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Пашинян: игнорирование советских границ означает отказ от государственности - РИА Новости, 12.12.2024
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11:08 12.12.2024 (обновлено: 11:53 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/armeniya-1988763770.html
Пашинян: игнорирование советских границ означает отказ от государственности
Пашинян: игнорирование советских границ означает отказ от государственности - РИА Новости, 12.12.2024
Пашинян: игнорирование советских границ означает отказ от государственности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что игнорирование карт времен СССР будет означать отказ от армянской государственности. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:08
2024-12-12T11:53
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ЕРЕВАН, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что игнорирование карт времен СССР будет означать отказ от армянской государственности. "Говорится (со стороны оппонентов - ред.) о недопустимости карт несуществующей страны - СССР (при определении границ Армении - ред.). Должен прямо сказать, что такой подход очень опасен для Армении, ведь отказ от карт времен СССР может означать отказ от государственности и независимости, потому что мы получили независимость на территории Советской Армении и международное сообщество нас так и признало", - написал Пашинян в соцсети Facebook*.По его словам, приверженность международно признанной территории является для Армении важным буфером безопасности. "Я неоднократно говорил в своих публичных выступлениях, что если мы сами не признаем нашу международно признанную территорию, то мы даем возможность и другим не признавать ее", - отметил Пашинян.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, армения, ссср, россия, никол пашинян, facebook
В мире, Армения, СССР, Россия, Никол Пашинян, Facebook
Пашинян: игнорирование советских границ означает отказ от государственности

Пашинян назвал отказ от советских границ угрозой государственности Армении

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что игнорирование карт времен СССР будет означать отказ от армянской государственности.
"Говорится (со стороны оппонентов - ред.) о недопустимости карт несуществующей страны - СССР (при определении границ Армении - ред.). Должен прямо сказать, что такой подход очень опасен для Армении, ведь отказ от карт времен СССР может означать отказ от государственности и независимости, потому что мы получили независимость на территории Советской Армении и международное сообщество нас так и признало", - написал Пашинян в соцсети Facebook*.
По его словам, приверженность международно признанной территории является для Армении важным буфером безопасности. "Я неоднократно говорил в своих публичных выступлениях, что если мы сами не признаем нашу международно признанную территорию, то мы даем возможность и другим не признавать ее", - отметил Пашинян.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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