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Более 520 смолян улучшили матположение по социальным контрактам - РИА Новости, 12.12.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:34 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/anokhin-1988807863.html
Более 520 смолян улучшили матположение по социальным контрактам
Более 520 смолян улучшили матположение по социальным контрактам - РИА Новости, 12.12.2024
Более 520 смолян улучшили матположение по социальным контрактам
Более 520 смолян улучшили свое материальное положение благодаря социальным контрактам, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T13:34
2024-12-12T13:34
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 520 смолян улучшили свое материальное положение благодаря социальным контрактам, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он отметил, что мера поддержки позволяет запустить свой бизнес или развить подсобное хозяйство, получив безвозмездную денежную выплату. "Средства можно направить на открытие кафе, парикмахерских, спортивных секций, мастерских, швейных производств, автосервисов и другое, а также на покупку семян, животных, оборудования и техники", - написал Анохин в своем телеграм-канале. С апреля текущего года правительство области дополнительно поддерживает тех, кто заключил соцконтракт. Размер выплаты может достигать до 700 тысяч рублей. Губернатор отметил, что это значительно увеличило интерес к мере поддержки, так как без доплаты средств часто не хватало для запуска или развития своего дела. "Усиленный регионом социальный контракт за семь месяцев заключило 76 смолян. Самыми популярными сферами для запуска предпринимательских проектов стали: открытие кафе, кондитерских, магазинов и салонов красоты, создание автосервисов, производств мебели, спортивных секций. Есть и более оригинальные бизнес-идеи – организация центра для стрижки и ухода за домашними питомцами, школы для детского творчества и развития, логопедического кабинета", - пишет глава области. Он призвал жителей региона активнее использовать эту возможность.
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Более 520 смолян улучшили матположение по социальным контрактам

Анохин: более 520 смолян улучшили матположение по социальным контрактам

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 520 смолян улучшили свое материальное положение благодаря социальным контрактам, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Он отметил, что мера поддержки позволяет запустить свой бизнес или развить подсобное хозяйство, получив безвозмездную денежную выплату.
"Средства можно направить на открытие кафе, парикмахерских, спортивных секций, мастерских, швейных производств, автосервисов и другое, а также на покупку семян, животных, оборудования и техники", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
С апреля текущего года правительство области дополнительно поддерживает тех, кто заключил соцконтракт. Размер выплаты может достигать до 700 тысяч рублей. Губернатор отметил, что это значительно увеличило интерес к мере поддержки, так как без доплаты средств часто не хватало для запуска или развития своего дела.
"Усиленный регионом социальный контракт за семь месяцев заключило 76 смолян. Самыми популярными сферами для запуска предпринимательских проектов стали: открытие кафе, кондитерских, магазинов и салонов красоты, создание автосервисов, производств мебели, спортивных секций. Есть и более оригинальные бизнес-идеи – организация центра для стрижки и ухода за домашними питомцами, школы для детского творчества и развития, логопедического кабинета", - пишет глава области.
Он призвал жителей региона активнее использовать эту возможность.
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