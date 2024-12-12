https://ria.ru/20241212/anneksiya-1988872980.html

Трамп допустил возможность аннексии Западного берега реки Иордан

Трамп допустил возможность аннексии Западного берега реки Иордан - РИА Новости, 12.12.2024

Трамп допустил возможность аннексии Западного берега реки Иордан

Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп заявил, что в рамках урегулирования израильско-палестинского конфликта допускает сценарий аннексии... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:30

2024-12-12T17:30

2024-12-12T17:30

в мире

израиль

сша

западный берег реки иордан

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп заявил, что в рамках урегулирования израильско-палестинского конфликта допускает сценарий аннексии Западного берега реки Иордан, хотя назвал его маловероятным. "Я хочу длительного мира. Я не говорю, что это (аннексия Западного берега) очень вероятный сценарий, но я хочу долгосрочного мира, такого, чтобы через три года у нас не было еще одного 7 октября", - сказал Трамп в интервью изданию Time, добавив, что существуют различные пути к разрешению конфликта, включая создание двух государств. Он также отметил, что ситуация в регионе ухудшилась по сравнению с его первым президентским сроком. "Когда я уходил с поста, у нас был Иран, который не представлял большой угрозы. У них не было денег. Они не финансировали ХАМАС. Они не финансировали "Хезболлу", - заявил он. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликтапогибли более 44,3 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241113/erdogan-1983521146.html

https://ria.ru/20241107/tramp-1982479816.html

https://ria.ru/20241030/tramp-1980994902.html

израиль

сша

западный берег реки иордан

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в мире, израиль, сша, западный берег реки иордан, дональд трамп, хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024