https://ria.ru/20241212/amerika-1988764644.html

СМИ узнали о новых планах США по ограничению поставки чипов в Китай

СМИ узнали о новых планах США по ограничению поставки чипов в Китай - РИА Новости, 12.12.2024

СМИ узнали о новых планах США по ограничению поставки чипов в Китай

Власти США планируют до конца декабря ввести новую меру экспортного контроля в отношении полупроводников, которая ограничит поставки передовых чипов в Китай из... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T11:15

2024-12-12T11:15

2024-12-12T11:15

технологии

китай

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экономика

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ПЕКИН, 12 дек — РИА Новости. Власти США планируют до конца декабря ввести новую меру экспортного контроля в отношении полупроводников, которая ограничит поставки передовых чипов в Китай из третьих стран, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источники. "Правительство США планирует до конца этого месяца ввести новое правило, направленное на ограничение поставок китайским компаниям передовых чипов искусственного интеллекта (ИИ) из третьих стран", - пишет газета со ссылкой на источники. Источники издания отметили, что новая мера экспортного контроля будет сосредоточена на контроле глобальных поставок мощных графических процессоров (GPU), которые стали играть важную роль в обучении моделей ИИ, с целью регулировать "распространение" американской продукции, помогая США сохранить мировое лидерство в области технологий искусственного интеллекта. Ранее министерство коммерции КНР сообщило, что 2 декабря 2024 года США ввели новые меры по контролю за экспортом полупроводников в Китай, указав, что данная мера еще больше ужесточает экспортный контроль за оборудованием для производства полупроводников, чипами памяти и другими товарами в Китай, а также вносит 136 китайских предприятий в список организаций, к которым применяются меры экспортного контроля. Позже министерство коммерции КНР сообщило, что Китай усилил экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения в США, включая запрет на экспорт товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами. В министерстве коммерции КНР заявили, что принятые 2 декабря меры США по контролю за экспортом полупроводников в Китай представляют угрозу стабильности глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, а также "серьезно нарушают рыночные правила и международный торгово-экономический порядок".

https://ria.ru/20241110/smi-1982890831.html

https://ria.ru/20240422/ssha-1941506841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, китай, сша, экономика