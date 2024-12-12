https://ria.ru/20241212/afganistan-1988714627.html

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле - РИА Новости, 12.12.2024

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле, в результате которого погиб министр по делам... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T00:36

2024-12-12T00:36

2024-12-12T00:36

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле, в результате которого погиб министр по делам беженцев и репатриантов Афганистана Халил Ур-Рахман Хаккани, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, отслеживающую интернет-активность радикальных группировок. Как сообщали афганские СМИ, Хаккани погиб в среду в результате теракта на территории министерства по делам беженцев и репатриантов. По предварительным данным, он был убит террористом-смертником, когда направлялся из главного здания на молитву в мечеть при министерстве. Вместе с чиновником погибли еще несколько человек, многие получили ранения. "Группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за подрыв смертника, в результате которого погиб министр по делам беженцев Афганистана в своем офисе в Кабуле", - передает агентство. Как отмечается, афганские власти ранее уже обвинили группировку в этом нападении. Халил Ур-Рахман Хаккани родился в 1966 году в провинции Пактия. Он и его брат Джалалуддин Хаккани (покойный отец нынешнего министра внутренних дел Афганистана Сираджуддина Хаккани) во время войны с Советской армией и армией Демократической Республики Афганистан (1979-1989) создали организацию "Сеть Хаккани", которая позже была признана мировым сообществом террористической. Со временем братья стали высокопоставленными руководителями Исламского Эмирата Афганистан, а "Сеть Хаккани" превратилась в боевое крыло движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), ответственное за проведение активных силовых операций в войне против сил международной коалиции (2001-2021).* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20240902/smertnik-1970075081.html

https://ria.ru/20240328/afganistan-1936382245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, россия, кабул (город), исламское государство*, сеть хаккани, талибан