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ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле - РИА Новости, 12.12.2024
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00:36 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/afganistan-1988714627.html
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле - РИА Новости, 12.12.2024
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле, в результате которого погиб министр по делам... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T00:36
2024-12-12T00:36
в мире
афганистан
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исламское государство*
сеть хаккани
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле, в результате которого погиб министр по делам беженцев и репатриантов Афганистана Халил Ур-Рахман Хаккани, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, отслеживающую интернет-активность радикальных группировок. Как сообщали афганские СМИ, Хаккани погиб в среду в результате теракта на территории министерства по делам беженцев и репатриантов. По предварительным данным, он был убит террористом-смертником, когда направлялся из главного здания на молитву в мечеть при министерстве. Вместе с чиновником погибли еще несколько человек, многие получили ранения. "Группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за подрыв смертника, в результате которого погиб министр по делам беженцев Афганистана в своем офисе в Кабуле", - передает агентство. Как отмечается, афганские власти ранее уже обвинили группировку в этом нападении. Халил Ур-Рахман Хаккани родился в 1966 году в провинции Пактия. Он и его брат Джалалуддин Хаккани (покойный отец нынешнего министра внутренних дел Афганистана Сираджуддина Хаккани) во время войны с Советской армией и армией Демократической Республики Афганистан (1979-1989) создали организацию "Сеть Хаккани", которая позже была признана мировым сообществом террористической. Со временем братья стали высокопоставленными руководителями Исламского Эмирата Афганистан, а "Сеть Хаккани" превратилась в боевое крыло движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), ответственное за проведение активных силовых операций в войне против сил международной коалиции (2001-2021).* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20240902/smertnik-1970075081.html
https://ria.ru/20240328/afganistan-1936382245.html
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в мире, афганистан, россия, кабул (город), исламское государство*, сеть хаккани, талибан
В мире, Афганистан, Россия, Кабул (город), Исламское государство*, Сеть Хаккани, Талибан
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, при котором погиб министр

© AP Photo / Wali SabawoonМестность вблизи аэропорта в Кабуле
Местность вблизи аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Wali Sabawoon
Местность вблизи аэропорта в Кабуле. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле, в результате которого погиб министр по делам беженцев и репатриантов Афганистана Халил Ур-Рахман Хаккани, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, отслеживающую интернет-активность радикальных группировок.
Как сообщали афганские СМИ, Хаккани погиб в среду в результате теракта на территории министерства по делам беженцев и репатриантов. По предварительным данным, он был убит террористом-смертником, когда направлялся из главного здания на молитву в мечеть при министерстве. Вместе с чиновником погибли еще несколько человек, многие получили ранения.
Сотрудники безопасности в Кабуле - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Кабуле при подрыве смертника погибли шесть человек
2 сентября, 18:53
"Группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за подрыв смертника, в результате которого погиб министр по делам беженцев Афганистана в своем офисе в Кабуле", - передает агентство.
Как отмечается, афганские власти ранее уже обвинили группировку в этом нападении.
Халил Ур-Рахман Хаккани родился в 1966 году в провинции Пактия. Он и его брат Джалалуддин Хаккани (покойный отец нынешнего министра внутренних дел Афганистана Сираджуддина Хаккани) во время войны с Советской армией и армией Демократической Республики Афганистан (1979-1989) создали организацию "Сеть Хаккани", которая позже была признана мировым сообществом террористической. Со временем братья стали высокопоставленными руководителями Исламского Эмирата Афганистан, а "Сеть Хаккани" превратилась в боевое крыло движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), ответственное за проведение активных силовых операций в войне против сил международной коалиции (2001-2021).
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Афганистан - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
"Талибан"*: в Афганистане не осталось центров подготовки террористов ИГ**
28 марта, 14:21
 
В миреАфганистанРоссияКабул (город)Исламское государство*Сеть ХакканиТалибан
 
 
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