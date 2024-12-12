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"Аэрофлот" запускает коллаборацию с российским брендом

"Аэрофлот" запускает коллаборацию с российским брендом - РИА Новости, 12.12.2024

"Аэрофлот" запускает коллаборацию с российским брендом

"Аэрофлот" запускает модную коллаборацию с российским брендом одежды Monochrome. В лимитированную коллекцию вошли уютные трикотажные худи, брюки и футболки. РИА Новости, 12.12.2024

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МОСКВА, 12 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". "Аэрофлот" запускает модную коллаборацию с российским брендом одежды Monochrome. В лимитированную коллекцию вошли уютные трикотажные худи, брюки и футболки. Вещи в стиле оверсайз выполнены в цветах, которые ассоциируются с полетом на самолете и фирменным стилем "Аэрофлота". Верхняя одежда представлена курткой-бомбером пилота. Каждая вещь брендирована специальным совместным логотипом компаний и нашивками с аэрофлотовской "птичкой". Кроме того, в этой линейке можно найти удобные и стильные аксессуары для перелетов: дорожные сумки и портпледы, бирки для багажа и ремувки. Создатель коллекции — креативный директор и дизайнер бренда Monochrome Алиса Боха вдохновлялась винтажной эстетикой гражданской авиации и столетней историей бренда "Аэрофлота". Ожидается, что данная коллаборация станет настоящим событием в мире российской моды и будет пользоваться популярностью у любителей авиации. Обе компании фокусируются на премиальном обслуживании и уделяют особое внимание устойчивому развитию. Сотрудничество двух брендов подчеркнет их схожую философию и подход к бизнесу. Продажа лимитированной линейки стартует 12 декабря. В перспективе коллекция может пополниться новыми предметами одежды и аксессуарами. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы