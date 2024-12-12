https://ria.ru/20241212/adygeja-1988777852.html

Глава Адыгеи: в республике удалось обеспечить рост экономики

Глава Адыгеи: в республике удалось обеспечить рост экономики - РИА Новости, 12.12.2024

Глава Адыгеи: в республике удалось обеспечить рост экономики

Адыгее в уходящем году удалось обеспечить рост экономических показателей и доходов бюджета, что позволяет успешно решать вопросы социальной сферы, сообщил глава РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:07

2024-12-12T12:07

2024-12-12T12:08

республика адыгея

россия

мурат кумпилов

республика адыгея

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МАЙКОП, 12 дек — РИА Новости. Адыгее в уходящем году удалось обеспечить рост экономических показателей и доходов бюджета, что позволяет успешно решать вопросы социальной сферы, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Кумпилов в ходе прямой линии на ГТРК "Адыгея" (телеканал "Россия 24") ответил на вопросы жителей республики. Всего ему поступило более 1,5 тысячи обращений. Ряд из них касались вопросов социально-экономического развития республики. "Благодаря комплексу применяемых мер, реализации инициатив президента Владимира Владимировича Путина нам удалось сохранить положительную динамику по основным показателям региональной экономики. Растут собственные доходы бюджета. Это, в свою очередь, дает возможность последовательно решать социальные задачи, повышать уровень жизни в регионе, заботиться о гражданах, об увеличении здоровой продолжительности их жизни", – отметил Кумпилов. Он отметил, что действенными инструментами достижения этих результатов являются индивидуальная программа социально-экономического развития республики, которая вновь утверждена правительством РФ для Адыгеи, нацпроекты и госпрограммы, в том числе – по поддержке малого и среднего бизнеса. Они активно используются, особенно в сельской местности. За последние восемь лет гранты на создание собственного дела в Адыгее получили 300 фермеров. Грантовую поддержку начинающих аграриев в следующем году запланировано увеличить почти вдвое и направить на нее 208 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241205/kumpilov-1987587062.html

https://ria.ru/20241212/adygeja-1988769583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мурат кумпилов, республика адыгея