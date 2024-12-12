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Глава Адыгеи: в республике удалось обеспечить рост экономики - РИА Новости, 12.12.2024
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Республика Адыгея
 
12:07 12.12.2024 (обновлено: 12:08 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/adygeja-1988777852.html
Глава Адыгеи: в республике удалось обеспечить рост экономики
Глава Адыгеи: в республике удалось обеспечить рост экономики - РИА Новости, 12.12.2024
Глава Адыгеи: в республике удалось обеспечить рост экономики
Адыгее в уходящем году удалось обеспечить рост экономических показателей и доходов бюджета, что позволяет успешно решать вопросы социальной сферы, сообщил глава РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:07
2024-12-12T12:08
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
республика адыгея
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МАЙКОП, 12 дек — РИА Новости. Адыгее в уходящем году удалось обеспечить рост экономических показателей и доходов бюджета, что позволяет успешно решать вопросы социальной сферы, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Кумпилов в ходе прямой линии на ГТРК "Адыгея" (телеканал "Россия 24") ответил на вопросы жителей республики. Всего ему поступило более 1,5 тысячи обращений. Ряд из них касались вопросов социально-экономического развития республики. "Благодаря комплексу применяемых мер, реализации инициатив президента Владимира Владимировича Путина нам удалось сохранить положительную динамику по основным показателям региональной экономики. Растут собственные доходы бюджета. Это, в свою очередь, дает возможность последовательно решать социальные задачи, повышать уровень жизни в регионе, заботиться о гражданах, об увеличении здоровой продолжительности их жизни", – отметил Кумпилов. Он отметил, что действенными инструментами достижения этих результатов являются индивидуальная программа социально-экономического развития республики, которая вновь утверждена правительством РФ для Адыгеи, нацпроекты и госпрограммы, в том числе – по поддержке малого и среднего бизнеса. Они активно используются, особенно в сельской местности. За последние восемь лет гранты на создание собственного дела в Адыгее получили 300 фермеров. Грантовую поддержку начинающих аграриев в следующем году запланировано увеличить почти вдвое и направить на нее 208 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241205/kumpilov-1987587062.html
https://ria.ru/20241212/adygeja-1988769583.html
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россия, мурат кумпилов, республика адыгея
Республика Адыгея, Россия, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея
Глава Адыгеи: в республике удалось обеспечить рост экономики

Глава Адыгеи Кумпилов: в республике удалось обеспечить рост экономики

© Фото : пресс-служба правительства Республики АдыгеяГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : пресс-служба правительства Республики Адыгея
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
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МАЙКОП, 12 дек — РИА Новости. Адыгее в уходящем году удалось обеспечить рост экономических показателей и доходов бюджета, что позволяет успешно решать вопросы социальной сферы, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Кумпилов в ходе прямой линии на ГТРК "Адыгея" (телеканал "Россия 24") ответил на вопросы жителей республики. Всего ему поступило более 1,5 тысячи обращений. Ряд из них касались вопросов социально-экономического развития республики.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Глава Адыгеи дал поручения после личного приема местных жителей
5 декабря, 18:07
"Благодаря комплексу применяемых мер, реализации инициатив президента Владимира Владимировича Путина нам удалось сохранить положительную динамику по основным показателям региональной экономики. Растут собственные доходы бюджета. Это, в свою очередь, дает возможность последовательно решать социальные задачи, повышать уровень жизни в регионе, заботиться о гражданах, об увеличении здоровой продолжительности их жизни", – отметил Кумпилов.
Он отметил, что действенными инструментами достижения этих результатов являются индивидуальная программа социально-экономического развития республики, которая вновь утверждена правительством РФ для Адыгеи, нацпроекты и госпрограммы, в том числе – по поддержке малого и среднего бизнеса. Они активно используются, особенно в сельской местности. За последние восемь лет гранты на создание собственного дела в Адыгее получили 300 фермеров. Грантовую поддержку начинающих аграриев в следующем году запланировано увеличить почти вдвое и направить на нее 208 миллионов рублей.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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Вчера, 11:39
 
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