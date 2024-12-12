https://ria.ru/20241212/abkhaziya-1988746193.html
Абхазия поблагодарила Россию за помощь и поддержку
Абхазия поблагодарила Россию за помощь и поддержку - РИА Новости, 12.12.2024
Абхазия поблагодарила Россию за помощь и поддержку
Укрепление союзнических отношений с Россией является приоритетным для руководства Абхазии, заявил исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба в... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T09:32
2024-12-12T09:32
2024-12-12T12:30
абхазия
россия
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_9c051f592bb7829dc45db63445f83ada.jpg
СУХУМ, 12 дек — РИА Новости. Укрепление союзнических отношений с Россией является приоритетным для руководства Абхазии, заявил исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба в поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня Конституции России."Укрепление прочных союзнических отношений с Россией является приоритетным направлением деятельности руководства Абхазии", — приводит текст поздравления пресс-служба Гунбы.Он поблагодарил Путина за помощь и поддержку, которую оказывает Россия Абхазии, и за обеспечение безопасности республики от внешних угроз. "Выражаю Вам искреннюю благодарность за помощь и поддержку, которую оказывает Российская Федерация нашей стране, за обеспечение безопасности Республики Абхазия от внешних угроз", — отмечается в поздравлении.Гунба выразил уверенность, что отношения Абхазии и России, "основанные на дружбе и взаимоуважении, будут и в дальнейшем развиваться во благо наших народов".Исполняющий обязанности президента Абхазии пожелал президенту России и всем россиянам мира, благополучия и процветания.
https://ria.ru/20241204/rossiya-1987158179.html
абхазия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_b19c888753ac3e7b6cb3d24ac6a947f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, в мире, владимир путин
Абхазия, Россия, В мире, Владимир Путин
Абхазия поблагодарила Россию за помощь и поддержку
И.о. президента Абхазии Гунба назвал укрепление отношений с Россией приоритетом