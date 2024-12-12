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Абхазия поблагодарила Россию за помощь и поддержку - РИА Новости, 12.12.2024
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09:32 12.12.2024 (обновлено: 12:30 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/abkhaziya-1988746193.html
Абхазия поблагодарила Россию за помощь и поддержку
Абхазия поблагодарила Россию за помощь и поддержку - РИА Новости, 12.12.2024
Абхазия поблагодарила Россию за помощь и поддержку
Укрепление союзнических отношений с Россией является приоритетным для руководства Абхазии, заявил исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба в... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T09:32
2024-12-12T12:30
абхазия
россия
в мире
владимир путин
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СУХУМ, 12 дек — РИА Новости. Укрепление союзнических отношений с Россией является приоритетным для руководства Абхазии, заявил исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба в поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня Конституции России.&quot;Укрепление прочных союзнических отношений с Россией является приоритетным направлением деятельности руководства Абхазии&quot;, — приводит текст поздравления пресс-служба Гунбы.Он поблагодарил Путина за помощь и поддержку, которую оказывает Россия Абхазии, и за обеспечение безопасности республики от внешних угроз. "Выражаю Вам искреннюю благодарность за помощь и поддержку, которую оказывает Российская Федерация нашей стране, за обеспечение безопасности Республики Абхазия от внешних угроз", — отмечается в поздравлении.Гунба выразил уверенность, что отношения Абхазии и России, "основанные на дружбе и взаимоуважении, будут и в дальнейшем развиваться во благо наших народов".Исполняющий обязанности президента Абхазии пожелал президенту России и всем россиянам мира, благополучия и процветания.
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абхазия, россия, в мире, владимир путин
Абхазия, Россия, В мире, Владимир Путин
Абхазия поблагодарила Россию за помощь и поддержку

И.о. президента Абхазии Гунба назвал укрепление отношений с Россией приоритетом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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СУХУМ, 12 дек — РИА Новости. Укрепление союзнических отношений с Россией является приоритетным для руководства Абхазии, заявил исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба в поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня Конституции России.
«

"Укрепление прочных союзнических отношений с Россией является приоритетным направлением деятельности руководства Абхазии", — приводит текст поздравления пресс-служба Гунбы.

Он поблагодарил Путина за помощь и поддержку, которую оказывает Россия Абхазии, и за обеспечение безопасности республики от внешних угроз. "Выражаю Вам искреннюю благодарность за помощь и поддержку, которую оказывает Российская Федерация нашей стране, за обеспечение безопасности Республики Абхазия от внешних угроз", — отмечается в поздравлении.
Гунба выразил уверенность, что отношения Абхазии и России, "основанные на дружбе и взаимоуважении, будут и в дальнейшем развиваться во благо наших народов".
Исполняющий обязанности президента Абхазии пожелал президенту России и всем россиянам мира, благополучия и процветания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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