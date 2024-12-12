https://ria.ru/20241212/abkhaziya-1988746193.html

Абхазия поблагодарила Россию за помощь и поддержку

Абхазия поблагодарила Россию за помощь и поддержку - РИА Новости, 12.12.2024

Абхазия поблагодарила Россию за помощь и поддержку

Укрепление союзнических отношений с Россией является приоритетным для руководства Абхазии, заявил исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба в... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T09:32

2024-12-12T09:32

2024-12-12T12:30

абхазия

россия

в мире

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_9c051f592bb7829dc45db63445f83ada.jpg

СУХУМ, 12 дек — РИА Новости. Укрепление союзнических отношений с Россией является приоритетным для руководства Абхазии, заявил исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба в поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня Конституции России."Укрепление прочных союзнических отношений с Россией является приоритетным направлением деятельности руководства Абхазии", — приводит текст поздравления пресс-служба Гунбы.Он поблагодарил Путина за помощь и поддержку, которую оказывает Россия Абхазии, и за обеспечение безопасности республики от внешних угроз. "Выражаю Вам искреннюю благодарность за помощь и поддержку, которую оказывает Российская Федерация нашей стране, за обеспечение безопасности Республики Абхазия от внешних угроз", — отмечается в поздравлении.Гунба выразил уверенность, что отношения Абхазии и России, "основанные на дружбе и взаимоуважении, будут и в дальнейшем развиваться во благо наших народов".Исполняющий обязанности президента Абхазии пожелал президенту России и всем россиянам мира, благополучия и процветания.

https://ria.ru/20241204/rossiya-1987158179.html

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

абхазия, россия, в мире, владимир путин