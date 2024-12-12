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Абхазия погасила часть долга перед российскими клиниками - РИА Новости, 12.12.2024
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16:16 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/abhazija-1988853670.html
Абхазия погасила часть долга перед российскими клиниками
Абхазия погасила часть долга перед российскими клиниками - РИА Новости, 12.12.2024
Абхазия погасила часть долга перед российскими клиниками
Абхазия заплатила 18,5 миллионов рублей российским клиникам за лечение своих граждан, это часть долга, который составлял 55 миллионов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:16
2024-12-12T16:16
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СУХУМ, 12 дек - РИА Новости. Абхазия заплатила 18,5 миллионов рублей российским клиникам за лечение своих граждан, это часть долга, который составлял 55 миллионов рублей, сообщил РИА Новости и.о. министра финансов республики Владимир Делба. "У Абхазии скопился долг за лечение граждан республики перед российскими клиниками. Он составлял 55 миллионов рублей. По поручению и.о президента минфин изыскал 18,5 миллионов рублей и оплатил часть долга", - сказал он. И. о. главы абхазского минфина отметил, что фискальные органы продолжают изыскивать средства для пополнения доходов государственного бюджета. "Усилия фискальных органов направлены на мобилизацию доходов государственного бюджета", - сказал Делба. "Лечение граждан за пределами и на территории Абхазии" - ведомственная целевая программа кабинета министров Абхазии. На лечение в Россию отправляют пациентов, которым невозможно оказать помощь на территории Абхазии из-за недостаточного оснащения местных больниц или отсутствия профильных врачей. Накануне Делба заявил, что власти Абхазии нашли средства для выплаты заработной платы за ноябрь бюджетникам, в том числе силовикам. Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и работникам силовых структур. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали осуществлять переток электричества по коммерческой стоимости. Все это произошло из-за невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств РФ и Абхазии.
https://ria.ru/20241209/abkhaziya-1988286412.html
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абхазия, россия, в мире
Абхазия, Россия, В мире
Абхазия погасила часть долга перед российскими клиниками

Абхазия заплатила 18,5 миллиона рублей российским клиникам за лечение граждан

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
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СУХУМ, 12 дек - РИА Новости. Абхазия заплатила 18,5 миллионов рублей российским клиникам за лечение своих граждан, это часть долга, который составлял 55 миллионов рублей, сообщил РИА Новости и.о. министра финансов республики Владимир Делба.
Абхазии скопился долг за лечение граждан республики перед российскими клиниками. Он составлял 55 миллионов рублей. По поручению и.о президента минфин изыскал 18,5 миллионов рублей и оплатил часть долга", - сказал он.
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И. о. главы абхазского минфина отметил, что фискальные органы продолжают изыскивать средства для пополнения доходов государственного бюджета. "Усилия фискальных органов направлены на мобилизацию доходов государственного бюджета", - сказал Делба.
"Лечение граждан за пределами и на территории Абхазии" - ведомственная целевая программа кабинета министров Абхазии. На лечение в Россию отправляют пациентов, которым невозможно оказать помощь на территории Абхазии из-за недостаточного оснащения местных больниц или отсутствия профильных врачей.
Накануне Делба заявил, что власти Абхазии нашли средства для выплаты заработной платы за ноябрь бюджетникам, в том числе силовикам.
Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и работникам силовых структур. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали осуществлять переток электричества по коммерческой стоимости. Все это произошло из-за невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств РФ и Абхазии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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