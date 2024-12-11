Гиененок из Московского зоопарка впервые встретился со своим отцом
Акулова: гиененок из Московского зоопарка впервые встретился со своим отцом
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Гиененок из Московского зоопарка в первый раз после рождения увиделся со своим отцом, Гермесом, теперь они смогут видеть и слышать друг друга, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова и показала кадры их встречи.
"Сегодня я хочу поделиться с вами важным и волнующим моментом, который объединил сердца всей нашей команды. Представляю вашему вниманию первые и самые эксклюзивные кадры встречи гиенёнка с Гермесом. Сейчас между ними установлена двойная решётка, которая обеспечит безопасность обоих животных. Теперь они смогут видеть и слышать друг друга, а наши специалисты будут внимательно следить за их взаимодействием", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
Они рассказала, что гиененок постепенно будет привыкать к "общению" с отцом Гермесом, а его взаимодействие с киперами будет сокращаться, что даст больше свободы и независимости.
В конце ноября он сделал первые шаги в большой вольер, работники зоопарка создали для него уютное пространство, окружённое знакомыми вещами: старыми домиками и переноской, пропитанной его собственным запахом. Посетителям зоопарка ещё нельзя увидеть его прогулки. Всё закрыто тростниковыми матами, чтобы дать гиенёнку возможность спокойно адаптироваться.
Молодая пара – самец Гермес и самка Лада поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела – и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару и летом готовились впервые стать родителями. Детеныш бурой гиены родился в Московском зоопарке этой осенью. К сожалению, мама малыша умерла после родов. О детеныше, мальчике, заботились зоологи.
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