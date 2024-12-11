https://ria.ru/20241211/zoopark-1988636543.html

Гиененок из Московского зоопарка впервые встретился со своим отцом

Гиененок из Московского зоопарка впервые встретился со своим отцом - РИА Новости, 11.12.2024

Гиененок из Московского зоопарка впервые встретился со своим отцом

Гиененок из Московского зоопарка в первый раз после рождения увиделся со своим отцом, Гермесом, теперь они смогут видеть и слышать друг друга, сообщила... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:59

2024-12-11T16:59

2024-12-11T17:06

хорошие новости

россия

светлана акулова

московский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988638717_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3b87e1f5c5455a54abc2eb24dc6415d8.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Гиененок из Московского зоопарка в первый раз после рождения увиделся со своим отцом, Гермесом, теперь они смогут видеть и слышать друг друга, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова и показала кадры их встречи."Сегодня я хочу поделиться с вами важным и волнующим моментом, который объединил сердца всей нашей команды. Представляю вашему вниманию первые и самые эксклюзивные кадры встречи гиенёнка с Гермесом. Сейчас между ними установлена двойная решётка, которая обеспечит безопасность обоих животных. Теперь они смогут видеть и слышать друг друга, а наши специалисты будут внимательно следить за их взаимодействием", - написала Акулова в своем Telegram-канале. Они рассказала, что гиененок постепенно будет привыкать к "общению" с отцом Гермесом, а его взаимодействие с киперами будет сокращаться, что даст больше свободы и независимости. В конце ноября он сделал первые шаги в большой вольер, работники зоопарка создали для него уютное пространство, окружённое знакомыми вещами: старыми домиками и переноской, пропитанной его собственным запахом. Посетителям зоопарка ещё нельзя увидеть его прогулки. Всё закрыто тростниковыми матами, чтобы дать гиенёнку возможность спокойно адаптироваться.Молодая пара – самец Гермес и самка Лада поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела – и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару и летом готовились впервые стать родителями. Детеныш бурой гиены родился в Московском зоопарке этой осенью. К сожалению, мама малыша умерла после родов. О детеныше, мальчике, заботились зоологи.

https://ria.ru/20241211/manuly-1988619202.html

https://ria.ru/20241210/snegiri-1988324763.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры встречи детеныша гиены со своим отцом Гермесом Кадры встречи детеныша гиены со своим отцом Гермесом. 2024-12-11T16:59 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, светлана акулова, московский зоопарк