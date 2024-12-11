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Патриарх рассказал, какой "знак" Москва подает "западному миру" - РИА Новости, 11.12.2024
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Религия
 
13:47 11.12.2024 (обновлено: 16:13 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/znak-1988596696.html
Патриарх рассказал, какой "знак" Москва подает "западному миру"
Патриарх рассказал, какой "знак" Москва подает "западному миру" - РИА Новости, 11.12.2024
Патриарх рассказал, какой "знак" Москва подает "западному миру"
В Москве восстановили более ста памятников истории, архитектуры религиозного назначения и построили почти 150 храмов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:47
2024-12-11T16:13
религия
москва
русская православная церковь
московская патриархия
религия
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Москве восстановили более ста памятников истории, архитектуры религиозного назначения и построили почти 150 храмов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, соответствующее видео распространено пресс-службой патриарха Кирилла. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре наградил Собянина орденом Сергия Радонежского II степени "во внимание к помощи Русской православной церкви". На видео, предоставленном пресс-службой, патриарх Кирилл благодарит мэра Москвы "за взаимоотношения, которые существуют между городской властью и Московской патриархией во благо нашей столицы и ее жителей". "Столько, сколько сделано в сфере церковно-государственных отношений в Москве, не сделано нигде на земном шаре. &lt;…&gt; На Западе храмы перепрофилируются в лучшем случае под мечети, по крайней мере там к Богу люди обращаются, но обычно под рестораны, кафе и все прочее, храмы закрываются", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, строительство храмов в Москве – это "знак западному миру", что есть иной путь цивилизационного развития, когда "духовное соединяется с материальным, вера с наукой, когда этот синтез укрепляет жизнь людей". Сергей Собянин поблагодарил патриарха Кирилла за награду. "Мы с вами за эти годы провели огромную работу, восстановили больше ста памятников истории, архитектуры религиозного назначения – очень сложные, очень востребованные – по сути, спасли их от разрушения и вернули православным, москвичам, гостям столицы, нашей Родине. И то, что мы делаем по строительству новых храмов – это беспрецедентная программа. Сегодня уже почти 150 храмов возведено с помощью ваших прихожан, пожертвований, и, конечно, хорошего отношения, помощи города к этой программе, с пониманием тех задач, которые стоят перед Русской православной церковью, нашим государством. То, что вы делаете, вызывает огромное восхищение. Спасибо вам за поддержку", - сказал мэр, обращаясь к патриарху. Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседатели попечительского совета – мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20241208/patriarkh-1988013714.html
https://ria.ru/20241210/morgenshtern-1988413864.html
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москва, русская православная церковь, московская патриархия, религия
Религия, Москва, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Религия
Патриарх рассказал, какой "знак" Москва подает "западному миру"

Патриарх Кирилл: строительство храмов в Москве — это знак западному миру

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПодъем крестов на храм Преображения Господня в Москве
Подъем крестов на храм Преображения Господня в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Подъем крестов на храм Преображения Господня в Москве
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Москве восстановили более ста памятников истории, архитектуры религиозного назначения и построили почти 150 храмов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, соответствующее видео распространено пресс-службой патриарха Кирилла.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре наградил Собянина орденом Сергия Радонежского II степени "во внимание к помощи Русской православной церкви".
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На видео, предоставленном пресс-службой, патриарх Кирилл благодарит мэра Москвы "за взаимоотношения, которые существуют между городской властью и Московской патриархией во благо нашей столицы и ее жителей". "Столько, сколько сделано в сфере церковно-государственных отношений в Москве, не сделано нигде на земном шаре. <…> На Западе храмы перепрофилируются в лучшем случае под мечети, по крайней мере там к Богу люди обращаются, но обычно под рестораны, кафе и все прочее, храмы закрываются", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, строительство храмов в Москве – это "знак западному миру", что есть иной путь цивилизационного развития, когда "духовное соединяется с материальным, вера с наукой, когда этот синтез укрепляет жизнь людей".
Сергей Собянин поблагодарил патриарха Кирилла за награду.
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"Мы с вами за эти годы провели огромную работу, восстановили больше ста памятников истории, архитектуры религиозного назначения – очень сложные, очень востребованные – по сути, спасли их от разрушения и вернули православным, москвичам, гостям столицы, нашей Родине. И то, что мы делаем по строительству новых храмов – это беспрецедентная программа. Сегодня уже почти 150 храмов возведено с помощью ваших прихожан, пожертвований, и, конечно, хорошего отношения, помощи города к этой программе, с пониманием тех задач, которые стоят перед Русской православной церковью, нашим государством. То, что вы делаете, вызывает огромное восхищение. Спасибо вам за поддержку", - сказал мэр, обращаясь к патриарху.
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседатели попечительского совета – мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл.
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