https://ria.ru/20241211/znak-1988596696.html

Патриарх рассказал, какой "знак" Москва подает "западному миру"

Патриарх рассказал, какой "знак" Москва подает "западному миру" - РИА Новости, 11.12.2024

Патриарх рассказал, какой "знак" Москва подает "западному миру"

В Москве восстановили более ста памятников истории, архитектуры религиозного назначения и построили почти 150 храмов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T13:47

2024-12-11T13:47

2024-12-11T16:13

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москва

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московская патриархия

религия

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Москве восстановили более ста памятников истории, архитектуры религиозного назначения и построили почти 150 храмов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, соответствующее видео распространено пресс-службой патриарха Кирилла. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре наградил Собянина орденом Сергия Радонежского II степени "во внимание к помощи Русской православной церкви". На видео, предоставленном пресс-службой, патриарх Кирилл благодарит мэра Москвы "за взаимоотношения, которые существуют между городской властью и Московской патриархией во благо нашей столицы и ее жителей". "Столько, сколько сделано в сфере церковно-государственных отношений в Москве, не сделано нигде на земном шаре. <…> На Западе храмы перепрофилируются в лучшем случае под мечети, по крайней мере там к Богу люди обращаются, но обычно под рестораны, кафе и все прочее, храмы закрываются", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, строительство храмов в Москве – это "знак западному миру", что есть иной путь цивилизационного развития, когда "духовное соединяется с материальным, вера с наукой, когда этот синтез укрепляет жизнь людей". Сергей Собянин поблагодарил патриарха Кирилла за награду. "Мы с вами за эти годы провели огромную работу, восстановили больше ста памятников истории, архитектуры религиозного назначения – очень сложные, очень востребованные – по сути, спасли их от разрушения и вернули православным, москвичам, гостям столицы, нашей Родине. И то, что мы делаем по строительству новых храмов – это беспрецедентная программа. Сегодня уже почти 150 храмов возведено с помощью ваших прихожан, пожертвований, и, конечно, хорошего отношения, помощи города к этой программе, с пониманием тех задач, которые стоят перед Русской православной церковью, нашим государством. То, что вы делаете, вызывает огромное восхищение. Спасибо вам за поддержку", - сказал мэр, обращаясь к патриарху. Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседатели попечительского совета – мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20241208/patriarkh-1988013714.html

https://ria.ru/20241210/morgenshtern-1988413864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, русская православная церковь, московская патриархия, религия