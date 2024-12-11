https://ria.ru/20241211/zelenskiy-1988631351.html

Зеленский заявил, что не может законодательно признать потерю территорий

Зеленский заявил, что не может законодательно признать потерю территорий - РИА Новости, 11.12.2024

Зеленский заявил, что не может законодательно признать потерю территорий

Владимир Зеленский заявил, что Киев на законодательном уровне не может признать потерю территорий, которые были освобождены РФ, и, согласно российской... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:29

2024-12-11T16:29

2024-12-11T16:49

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев на законодательном уровне не может признать потерю территорий, которые были освобождены РФ, и, согласно российской конституции, входят в ее состав, однако потом уточнил, что ряд вопросов в этом отношении придется решать на дипломатическом уровне. В конце марта Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу CBS News он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. В ноябре Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем". "Мы не можем ... юридически признать их как российские территории, согласно конституции и законодательству. Внутри страны это приведет к расколу Украины и украинского общества... Мы не должны заигрывать с темами, которые могут расколоть общество... Если у нас меньше (оружия и артиллерии - ред.), чем мы просили, конечно, некоторые вопросы придется решать дипломатически, но на уровне закона мы не собираемся признавать их российскими ", - заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу CBN News. Он добавил, что победивший на выборах в США Дональд Трамп хочет быстро завершить конфликт на Украине. По мнению Зеленского, это должно случиться как можно скорее, потому что Украина каждый день несет потери. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20241211/zelenskiy-1988627146.html

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