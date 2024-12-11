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В МИД оценили потенциал сотрудничества с Западом по ядерной программе
В МИД оценили потенциал сотрудничества с Западом по ядерной программе - РИА Новости, 11.12.2024
В МИД оценили потенциал сотрудничества с Западом по ядерной программе
Дальнейшее сотрудничество со странами Запада в области ядерного разоружения политически неприемлемо для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:21
2024-12-11T14:21
2024-12-11T14:21
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Дальнейшее сотрудничество со странами Запада в области ядерного разоружения политически неприемлемо для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее правительство РФ вносило в Думу предложение о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе и протокола по вопросам претензий, судебных разбирательств и освобождения от материальной ответственности к соглашению. Выступая на заседании Госдумы, которая сегодня рассматривает вопрос о денонсации соглашения, Рябков напомнил, что оно было заключено в свое время "в поддержку разоруженческих программ пост-советского периода. Документы были подписаны 2003 году, 10 западных государств, ЕБРР, Евросоюз, Евроатом". "В начале 2000-х годов, надо признать, МНЭПР сыграло определенную положительную роль. Оно позволило несколько снизить степень контроля со стороны США за российскими стратегическими объектами, в том числе, переключив международное внимание на решение экологических задач", - сказал Рябков. По его словам, соглашением были созданы организационно-правовые рамки по сотрудничеству с западными странами в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности в северо-западных регионах России. "На сегодня это соглашение и протокол к нему полностью изжили себя. Дальнейшее сотрудничество в области ядерного разоружения с государствами, которые проводят антироссийскую политику, весьма агрессивно действуют, снабжают оружием наших врагов, стало не просто неактуальным, но и политически неприемлемым", - сказал Рябков, выступая в Госдуме. "Мы не можем позволить себе зависимость от враждебных стран по каким-либо направлениям, сюда, разумеется, попадает и проблематика ядерной и радиационной безопасности", - добавил замминистра. Он отметил, что "по факту действие соглашение МНЭПР было прекращено еще до начала специальной военной операции, поскольку в те годы основные доноры проектов, а это недружественные России государства, по своей инициативе свернули их финансирование". Рябков подчеркнул, что Россия выйдет из рамочного соглашения, в случае принятия соответствующего закона, путем направления за 90 дней письменного уведомления по меньшей мере одному из депозитариев.
https://ria.ru/20240927/ryabkov-1975159391.html
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россия, сша, сергей рябков, госдума рф, европейский банк реконструкции и развития, в мире
Россия, США, Сергей Рябков, Госдума РФ, Европейский банк реконструкции и развития, В мире
В МИД оценили потенциал сотрудничества с Западом по ядерной программе
Рябков назвал неприемлемым сотрудничество с Западом по ядерному разоружению
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Дальнейшее сотрудничество со странами Запада в области ядерного разоружения политически неприемлемо для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее правительство РФ
вносило в Думу предложение о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе и протокола по вопросам претензий, судебных разбирательств и освобождения от материальной ответственности к соглашению.
Выступая на заседании Госдумы
, которая сегодня рассматривает вопрос о денонсации соглашения, Рябков
напомнил, что оно было заключено в свое время "в поддержку разоруженческих программ пост-советского периода. Документы были подписаны 2003 году, 10 западных государств, ЕБРР
, Евросоюз, Евроатом".
"В начале 2000-х годов, надо признать, МНЭПР сыграло определенную положительную роль. Оно позволило несколько снизить степень контроля со стороны США
за российскими стратегическими объектами, в том числе, переключив международное внимание на решение экологических задач", - сказал Рябков.
По его словам, соглашением были созданы организационно-правовые рамки по сотрудничеству с западными странами в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности в северо-западных регионах России.
"На сегодня это соглашение и протокол к нему полностью изжили себя. Дальнейшее сотрудничество в области ядерного разоружения с государствами, которые проводят антироссийскую политику, весьма агрессивно действуют, снабжают оружием наших врагов, стало не просто неактуальным, но и политически неприемлемым", - сказал Рябков, выступая в Госдуме.
"Мы не можем позволить себе зависимость от враждебных стран по каким-либо направлениям, сюда, разумеется, попадает и проблематика ядерной и радиационной безопасности", - добавил замминистра.
Он отметил, что "по факту действие соглашение МНЭПР было прекращено еще до начала специальной военной операции, поскольку в те годы основные доноры проектов, а это недружественные России государства, по своей инициативе свернули их финансирование".
Рябков подчеркнул, что Россия выйдет из рамочного соглашения, в случае принятия соответствующего закона, путем направления за 90 дней письменного уведомления по меньшей мере одному из депозитариев.