https://ria.ru/20241211/zaes-1988532390.html

Балицкий не планирует контактов с главой МАГАТЭ по ЗАЭС

Балицкий не планирует контактов с главой МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости, 11.12.2024

Балицкий не планирует контактов с главой МАГАТЭ по ЗАЭС

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что пока не планирует контактов с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросии по Запорожской АЭС. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T04:09

2024-12-11T04:09

2024-12-11T04:09

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что пока не планирует контактов с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросии по Запорожской АЭС. Гросси 5 декабря заявил, что очередные переговоры с представителями РФ и Украины по ситуации вокруг ЗАЭС состоятся через несколько недель. "Нет, у нас недавно (встреча - ред.) была, мы пока не планируем", - сказал Балицкий в ответ на вопрос, планирует ли он встречу с Гросси. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241211/brazilija-1988529774.html

https://ria.ru/20241209/balitskiy-1988183535.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина, днепр (город), евгений балицкий, магатэ, запорожская аэс