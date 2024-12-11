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Балицкий не планирует контактов с главой МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости, 11.12.2024
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04:09 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/zaes-1988532390.html
Балицкий не планирует контактов с главой МАГАТЭ по ЗАЭС
Балицкий не планирует контактов с главой МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости, 11.12.2024
Балицкий не планирует контактов с главой МАГАТЭ по ЗАЭС
Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что пока не планирует контактов с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросии по Запорожской АЭС. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T04:09
2024-12-11T04:09
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что пока не планирует контактов с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросии по Запорожской АЭС. Гросси 5 декабря заявил, что очередные переговоры с представителями РФ и Украины по ситуации вокруг ЗАЭС состоятся через несколько недель. "Нет, у нас недавно (встреча - ред.) была, мы пока не планируем", - сказал Балицкий в ответ на вопрос, планирует ли он встречу с Гросси. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241211/brazilija-1988529774.html
https://ria.ru/20241209/balitskiy-1988183535.html
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в мире, россия, украина, днепр (город), евгений балицкий, магатэ, запорожская аэс
В мире, Россия, Украина, Днепр (город), Евгений Балицкий, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Балицкий не планирует контактов с главой МАГАТЭ по ЗАЭС

Губернатор Балицкий не планирует контактов с Гросси по Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что пока не планирует контактов с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросии по Запорожской АЭС.
Гросси 5 декабря заявил, что очередные переговоры с представителями РФ и Украины по ситуации вокруг ЗАЭС состоятся через несколько недель.
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"Нет, у нас недавно (встреча - ред.) была, мы пока не планируем", - сказал Балицкий в ответ на вопрос, планирует ли он встречу с Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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В миреРоссияУкраинаДнепр (город)Евгений БалицкийМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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