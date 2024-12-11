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"Лучшие вкусы Югры" наградили в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 11.12.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
12:22 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/yugra-1988575829.html
"Лучшие вкусы Югры" наградили в Ханты-Мансийске
"Лучшие вкусы Югры" наградили в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 11.12.2024
"Лучшие вкусы Югры" наградили в Ханты-Мансийске
Победителей конкурса "Лучшие вкусы Югры" наградили в Ханты-Мансийске в рамках выставки-ярмарки окружных товаропроизводителей "Товары земли Югорской", сообщает... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:22
2024-12-11T12:22
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
руслан кухарук
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Победителей конкурса "Лучшие вкусы Югры" наградили в Ханты-Мансийске в рамках выставки-ярмарки окружных товаропроизводителей "Товары земли Югорской", сообщает Фонд развития Югры. "В этом году выставка-ярмарка объединила 234 производителя из 22 муниципальных образований Югры. Товаропроизводители представили свои достижения: от пищевой продукции до сувениров и традиционных ремесленных изделий. Значительная часть продукции отмечена знаком "Сделано в Югре!". Продукция Югры – это истинное отражение души региона, его традиций и потенциала", - приводятся в сообщении слова главы Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука. Конкурс "Лучшие вкусы Югры" состоит из 6 номинаций: "Хлебобулочные изделия", "Кондитерские изделия с отделкой", "Мясные и колбасные изделия", "Молоко и молочные продукты", "Рыба и изделия из рыбы", "Дикоросы", которые включают в себя 13 подноминаций. В каждой подноминации был выбран один победитель по итогам экспертной оценки и один победитель по результатам народного голосования. Призовой фонд конкурса составил 1 миллион рублей и был распределен равными частями между выигравшими. В общей сложности на конкурс было подано 57 заявок от 34 товаропроизводителей. Победители конкурса получили дипломы и денежные сертификаты на сумму 40 тысяч рублей. Помимо этого, губернатор вручил дипломы участников выставки-ярмарки "Товары земли Югорской" руководителям 22 муниципальных образований Югры.
https://ria.ru/20241209/trudoustroystvo-1988207476.html
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ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ, Руслан Кухарук
"Лучшие вкусы Югры" наградили в Ханты-Мансийске

На ярмарке "Товары земли Югорской" состоялся конкурс "Лучшие вкусы Югры"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор ХМАО Руслан Кухарук
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Победителей конкурса "Лучшие вкусы Югры" наградили в Ханты-Мансийске в рамках выставки-ярмарки окружных товаропроизводителей "Товары земли Югорской", сообщает Фонд развития Югры.
"В этом году выставка-ярмарка объединила 234 производителя из 22 муниципальных образований Югры. Товаропроизводители представили свои достижения: от пищевой продукции до сувениров и традиционных ремесленных изделий. Значительная часть продукции отмечена знаком "Сделано в Югре!". Продукция Югры – это истинное отражение души региона, его традиций и потенциала", - приводятся в сообщении слова главы Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука.
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Конкурс "Лучшие вкусы Югры" состоит из 6 номинаций: "Хлебобулочные изделия", "Кондитерские изделия с отделкой", "Мясные и колбасные изделия", "Молоко и молочные продукты", "Рыба и изделия из рыбы", "Дикоросы", которые включают в себя 13 подноминаций. В каждой подноминации был выбран один победитель по итогам экспертной оценки и один победитель по результатам народного голосования. Призовой фонд конкурса составил 1 миллион рублей и был распределен равными частями между выигравшими.
В общей сложности на конкурс было подано 57 заявок от 34 товаропроизводителей. Победители конкурса получили дипломы и денежные сертификаты на сумму 40 тысяч рублей.
Помимо этого, губернатор вручил дипломы участников выставки-ярмарки "Товары земли Югорской" руководителям 22 муниципальных образований Югры.
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