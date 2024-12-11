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Курс юаня на Московской бирже поднялся выше 14 рублей впервые с 5 декабря
Курс юаня на Московской бирже поднялся выше 14 рублей впервые с 5 декабря - РИА Новости, 11.12.2024
Курс юаня на Московской бирже поднялся выше 14 рублей впервые с 5 декабря
Курс рубля продолжает снижаться в среду: курс юаня поднялся выше 14 рублей - впервые с 5 декабря, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:48
2024-12-11T15:48
2024-12-11T15:48
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Курс рубля продолжает снижаться в среду: курс юаня поднялся выше 14 рублей - впервые с 5 декабря, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" к 15.41 мск растет на 30 копеек, до 14 рублей, а минутами ранее он поднимался до 14,01 рубля.
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экономика, московская биржа, юань, рубль, россия, в мире
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Юань, Рубль, Россия, В мире
Курс юаня на Московской бирже поднялся выше 14 рублей впервые с 5 декабря
Курс рубля продолжил снижение, юань поднялся выше 14 рублей впервые с 5 декабря