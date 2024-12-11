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Что творили рыцари на самом деле: яркая выставка в Москве — о Средневековье - РИА Новости, 11.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 11.12.2024 (обновлено: 08:02 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/vystavka-1988214134.html
Что творили рыцари на самом деле: яркая выставка в Москве — о Средневековье
Что творили рыцари на самом деле: яркая выставка в Москве — о Средневековье - РИА Новости, 11.12.2024
Что творили рыцари на самом деле: яркая выставка в Москве — о Средневековье
В столичном музее Международного нумизматического клуба подготовили экспозицию, посвященную эпохе Средневековья и Крестовых походов. О выставке "Монеты и... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T08:00
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В столичном музее Международного нумизматического клуба подготовили экспозицию, посвященную эпохе Средневековья и Крестовых походов. О выставке "Монеты и рыцари. Серебро и сталь" — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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96
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фото, фото, фото - культура, москва, европа, что посмотреть , куда сходить , монеты, средневековье
Фото, Культура, Фото - Культура, Москва, Европа, что посмотреть , куда сходить , монеты, Средневековье
Что творили рыцари на самом деле: яркая выставка в Москве — о Средневековье

В Москве открылась выставка "Монеты и рыцари" о войнах и мире Средневековья

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В столичном музее Международного нумизматического клуба подготовили экспозицию, посвященную эпохе Средневековья и Крестовых походов. О выставке "Монеты и рыцари. Серебро и сталь" — в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба

Из книг и фильмов мы знаем о тайных орденах и турнирах, замках и доспехах. Добропорядочных и достойных мужчин до сих пор принято называть рыцарями. Но были ли они такими уж вежливыми, когда сметали города и страны? Чем занимались рыцарские ордена на самом деле? И как все это связано с нумизматикой?

Выставка Монеты и рыцари. Серебро и сталь в музее МНК

Из книг и фильмов мы знаем о тайных орденах и турнирах, замках и доспехах. Добропорядочных и достойных мужчин до сих пор принято называть рыцарями. Но были ли они такими уж вежливыми, когда сметали города и страны? Чем занимались рыцарские ордена на самом деле? И как все это связано с нумизматикой?

© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба
1 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба

В музее вы увидите эволюцию образа воина в изобразительном искусстве и чеканке монет, узнаете, как менялось представление о рыцарстве на протяжении эпох и что нового выяснили об этом средневековом братстве сегодня.

Выставка Монеты и рыцари. Серебро и сталь в музее МНК

В музее вы увидите эволюцию образа воина в изобразительном искусстве и чеканке монет, узнаете, как менялось представление о рыцарстве на протяжении эпох и что нового выяснили об этом средневековом братстве сегодня.

© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба
2 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба

"Кто из нас в детстве не мечтал попасть во времена турниров, сказочных замков и историй о доблестных подвигах во имя прекрасной дамы? "Монеты и рыцари. Серебро и сталь" — это уникальное путешествие в мир храбрых рыцарей, благородных дам и захватывающих дух историй про Крестовые походы", — говорит куратор выставки Александра Митяева.

Выставка Монеты и рыцари. Серебро и сталь в музее МНК

"Кто из нас в детстве не мечтал попасть во времена турниров, сказочных замков и историй о доблестных подвигах во имя прекрасной дамы? "Монеты и рыцари. Серебро и сталь" — это уникальное путешествие в мир храбрых рыцарей, благородных дам и захватывающих дух историй про Крестовые походы", — говорит куратор выставки Александра Митяева.

© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба
3 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба

Уникальные экспонаты: серебряные пфенниги — непосредственные участники Крестовых походов, талеры, шиллинги рыцарских орденов, гроссы государств крестоносцев.

"Здесь можно проследить развитие денежного обращения в Европе от Средних веков до XXI века и оценить, какую роль сыграло рыцарство в формировании не только европейской культуры, но и нумизматики, как это продолжает сказываться и в наши дни", — поясняет куратор.

Выставка Монеты и рыцари. Серебро и сталь в музее МНК

Уникальные экспонаты: серебряные пфенниги — непосредственные участники Крестовых походов, талеры, шиллинги рыцарских орденов, гроссы государств крестоносцев.

"Здесь можно проследить развитие денежного обращения в Европе от Средних веков до XXI века и оценить, какую роль сыграло рыцарство в формировании не только европейской культуры, но и нумизматики, как это продолжает сказываться и в наши дни", — поясняет куратор.

© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба
4 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба

Интерактивная выставка переносит посетителей Музея нумизматики в то легендарное время, когда монеты были свидетельством военных успехов и доблести. На большом планшете можно создать собственный герб по всем правилам средневековой геральдики, а также подобрать себе рыцарский девиз.

Выставка Монеты и рыцари. Серебро и сталь в музее МНК

Интерактивная выставка переносит посетителей Музея нумизматики в то легендарное время, когда монеты были свидетельством военных успехов и доблести. На большом планшете можно создать собственный герб по всем правилам средневековой геральдики, а также подобрать себе рыцарский девиз.

© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба
5 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба

Еще одна интерактивная зона — та, где вы в буквальном смысле прочувствуете атмосферу Средневековья. Это пространство, в котором представлены различные запахи: кожи, жареного мяса, нарцисса, гвоздики. Ароматическая инсталляция позволит вам ощутить дух эпохи.

Выставка Монеты и рыцари. Серебро и сталь в музее МНК

Еще одна интерактивная зона — та, где вы в буквальном смысле прочувствуете атмосферу Средневековья. Это пространство, в котором представлены различные запахи: кожи, жареного мяса, нарцисса, гвоздики. Ароматическая инсталляция позволит вам ощутить дух эпохи.

© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба
6 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба

Также в экспозиции — различные виды рыцарского снаряжения и оружия, в том числе подлинный меч эпохи Каролингов и средневековые двуручные мечи.

Выставка Монеты и рыцари. Серебро и сталь в музее МНК

Также в экспозиции — различные виды рыцарского снаряжения и оружия, в том числе подлинный меч эпохи Каролингов и средневековые двуручные мечи.

© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба
7 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба

А еще — точный макет замка, помогающий представить, как жили рыцари, какой была их повседневность.

Старинные миниатюры из средневековых хроник и изысканные портреты правителей европейских княжеств напомнят о том, как эти люди выглядели.

Выставка Монеты и рыцари. Серебро и сталь в музее МНК

А еще — точный макет замка, помогающий представить, как жили рыцари, какой была их повседневность.

Старинные миниатюры из средневековых хроник и изысканные портреты правителей европейских княжеств напомнят о том, как эти люди выглядели.

© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба
8 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба

В XVI веке к холодному оружию добавилось огнестрельное — образцы тоже есть на выставке.

"Гости музея познакомятся поближе с историей рыцарского сословия и кодексом чести, исследуют лабиринты средневекового замка, раскроют тайны рыцарских орденов", — добавляет Александра Митяева.

Выставка Монеты и рыцари. Серебро и сталь в музее МНК

В XVI веке к холодному оружию добавилось огнестрельное — образцы тоже есть на выставке.

"Гости музея познакомятся поближе с историей рыцарского сословия и кодексом чести, исследуют лабиринты средневекового замка, раскроют тайны рыцарских орденов", — добавляет Александра Митяева.

© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба
9 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба

А еще вам предложат примерить на себя роль настоящего лорда, восседающего на резном троне в собственном замке, и сделать фотографию в этом образе.

Выставка Монеты и рыцари. Серебро и сталь в музее МНК

А еще вам предложат примерить на себя роль настоящего лорда, восседающего на резном троне в собственном замке, и сделать фотографию в этом образе.

© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба
10 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба

Экспонаты предоставили Музей Международного нумизматического клуба и частные коллекционеры.

Адрес: г. Москва, Большой Афанасьевский переулок, 24.

Выставка "Монеты и рыцари. Серебро и сталь" продлится до декабря 2025 года.

Выставка Монеты и рыцари. Серебро и сталь в музее МНК

Экспонаты предоставили Музей Международного нумизматического клуба и частные коллекционеры.

Адрес: г. Москва, Большой Афанасьевский переулок, 24.

Выставка "Монеты и рыцари. Серебро и сталь" продлится до декабря 2025 года.

© Фото предоставлено пресс-службой музея Международного нумизматического клуба
11 из 11
 
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