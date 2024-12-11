Что творили рыцари на самом деле: яркая выставка в Москве — о Средневековье

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А еще — точный макет замка, помогающий представить, как жили рыцари, какой была их повседневность.

Старинные миниатюры из средневековых хроник и изысканные портреты правителей европейских княжеств напомнят о том, как эти люди выглядели.