Что творили рыцари на самом деле: яркая выставка в Москве — о Средневековье

В Москве открылась выставка "Монеты и рыцари" о войнах и мире Средневековья
Из книг и фильмов мы знаем о тайных орденах и турнирах, замках и доспехах. Добропорядочных и достойных мужчин до сих пор принято называть рыцарями. Но были ли они такими уж вежливыми, когда сметали города и страны? Чем занимались рыцарские ордена на самом деле? И как все это связано с нумизматикой?
Из книг и фильмов мы знаем о тайных орденах и турнирах, замках и доспехах. Добропорядочных и достойных мужчин до сих пор принято называть рыцарями. Но были ли они такими уж вежливыми, когда сметали города и страны? Чем занимались рыцарские ордена на самом деле? И как все это связано с нумизматикой?
В музее вы увидите эволюцию образа воина в изобразительном искусстве и чеканке монет, узнаете, как менялось представление о рыцарстве на протяжении эпох и что нового выяснили об этом средневековом братстве сегодня.
В музее вы увидите эволюцию образа воина в изобразительном искусстве и чеканке монет, узнаете, как менялось представление о рыцарстве на протяжении эпох и что нового выяснили об этом средневековом братстве сегодня.
"Кто из нас в детстве не мечтал попасть во времена турниров, сказочных замков и историй о доблестных подвигах во имя прекрасной дамы? "Монеты и рыцари. Серебро и сталь" — это уникальное путешествие в мир храбрых рыцарей, благородных дам и захватывающих дух историй про Крестовые походы", — говорит куратор выставки Александра Митяева.
"Кто из нас в детстве не мечтал попасть во времена турниров, сказочных замков и историй о доблестных подвигах во имя прекрасной дамы? "Монеты и рыцари. Серебро и сталь" — это уникальное путешествие в мир храбрых рыцарей, благородных дам и захватывающих дух историй про Крестовые походы", — говорит куратор выставки Александра Митяева.
Уникальные экспонаты: серебряные пфенниги — непосредственные участники Крестовых походов, талеры, шиллинги рыцарских орденов, гроссы государств крестоносцев.
"Здесь можно проследить развитие денежного обращения в Европе от Средних веков до XXI века и оценить, какую роль сыграло рыцарство в формировании не только европейской культуры, но и нумизматики, как это продолжает сказываться и в наши дни", — поясняет куратор.
Уникальные экспонаты: серебряные пфенниги — непосредственные участники Крестовых походов, талеры, шиллинги рыцарских орденов, гроссы государств крестоносцев.
"Здесь можно проследить развитие денежного обращения в Европе от Средних веков до XXI века и оценить, какую роль сыграло рыцарство в формировании не только европейской культуры, но и нумизматики, как это продолжает сказываться и в наши дни", — поясняет куратор.
Интерактивная выставка переносит посетителей Музея нумизматики в то легендарное время, когда монеты были свидетельством военных успехов и доблести. На большом планшете можно создать собственный герб по всем правилам средневековой геральдики, а также подобрать себе рыцарский девиз.
Интерактивная выставка переносит посетителей Музея нумизматики в то легендарное время, когда монеты были свидетельством военных успехов и доблести. На большом планшете можно создать собственный герб по всем правилам средневековой геральдики, а также подобрать себе рыцарский девиз.
Еще одна интерактивная зона — та, где вы в буквальном смысле прочувствуете атмосферу Средневековья. Это пространство, в котором представлены различные запахи: кожи, жареного мяса, нарцисса, гвоздики. Ароматическая инсталляция позволит вам ощутить дух эпохи.
Еще одна интерактивная зона — та, где вы в буквальном смысле прочувствуете атмосферу Средневековья. Это пространство, в котором представлены различные запахи: кожи, жареного мяса, нарцисса, гвоздики. Ароматическая инсталляция позволит вам ощутить дух эпохи.
Также в экспозиции — различные виды рыцарского снаряжения и оружия, в том числе подлинный меч эпохи Каролингов и средневековые двуручные мечи.
Также в экспозиции — различные виды рыцарского снаряжения и оружия, в том числе подлинный меч эпохи Каролингов и средневековые двуручные мечи.
А еще — точный макет замка, помогающий представить, как жили рыцари, какой была их повседневность.
Старинные миниатюры из средневековых хроник и изысканные портреты правителей европейских княжеств напомнят о том, как эти люди выглядели.
А еще — точный макет замка, помогающий представить, как жили рыцари, какой была их повседневность.
Старинные миниатюры из средневековых хроник и изысканные портреты правителей европейских княжеств напомнят о том, как эти люди выглядели.
В XVI веке к холодному оружию добавилось огнестрельное — образцы тоже есть на выставке.
"Гости музея познакомятся поближе с историей рыцарского сословия и кодексом чести, исследуют лабиринты средневекового замка, раскроют тайны рыцарских орденов", — добавляет Александра Митяева.
В XVI веке к холодному оружию добавилось огнестрельное — образцы тоже есть на выставке.
"Гости музея познакомятся поближе с историей рыцарского сословия и кодексом чести, исследуют лабиринты средневекового замка, раскроют тайны рыцарских орденов", — добавляет Александра Митяева.
А еще вам предложат примерить на себя роль настоящего лорда, восседающего на резном троне в собственном замке, и сделать фотографию в этом образе.
А еще вам предложат примерить на себя роль настоящего лорда, восседающего на резном троне в собственном замке, и сделать фотографию в этом образе.
Экспонаты предоставили Музей Международного нумизматического клуба и частные коллекционеры.
Адрес: г. Москва, Большой Афанасьевский переулок, 24.
Выставка "Монеты и рыцари. Серебро и сталь" продлится до декабря 2025 года.
Экспонаты предоставили Музей Международного нумизматического клуба и частные коллекционеры.
Адрес: г. Москва, Большой Афанасьевский переулок, 24.
Выставка "Монеты и рыцари. Серебро и сталь" продлится до декабря 2025 года.