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Франция призвала Израиль покинуть Голанские высоты - РИА Новости, 11.12.2024
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19:49 11.12.2024 (обновлено: 19:51 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/vysoty-1988686824.html
Франция призвала Израиль покинуть Голанские высоты
Франция призвала Израиль покинуть Голанские высоты - РИА Новости, 11.12.2024
Франция призвала Израиль покинуть Голанские высоты
МИД Франции потребовал от Израиля покинуть Голанские высоты и уважать территориальную целостность Сирии, сообщило внешнеполитическое ведомство в коммюнике. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:49
2024-12-11T19:51
в мире
россия
франция
израиль
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. МИД Франции потребовал от Израиля покинуть Голанские высоты и уважать территориальную целостность Сирии, сообщило внешнеполитическое ведомство в коммюнике. "Франция вновь заявляет о своей полной поддержке Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанах, безопасность которых должна быть сохранена. Франция призывает Израиль уйти из этого региона, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии", - следует из текста. В МИД напомнили, что, согласно ООН, любое военное развертывание в зоне разделения между Израилем и Сирией представляет собой нарушение соглашения о разъединении 1974 года, которое должно соблюдаться его подписавшими сторонами - Израилем и Сирией. Франция разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2012 году. Как сообщил Елисейский дворец, в среду также состоялось заседание совета по обороне и безопасности по ситуации в Сирии с целью скоординировать национальную политику по этому вопросу. Как отмечали французские СМИ, Франция обеспокоена присутствием джихадистов, особенно французов, на сирийской земле и риском экспорта этой угрозы в Европу и регион. Министерство внутренних дел Франции сообщило в понедельник, что работает над приостановкой текущих дел о предоставлении убежища из Сирии. По последним данным французского управления по защите беженцев и лиц без гражданства (Ofpra), ответственного за рассмотрение запросов, в 2023 году во Франции было зарегистрировано более 4 тысяч заявлений о предоставлении убежища от граждан Сирии. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html
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в мире, россия, франция, израиль, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Франция, Израиль, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Франция призвала Израиль покинуть Голанские высоты

МИД Франции призвал Израиль уйти с Голанских высот и уважать целостность Сирии

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские танки в районе Голанских высот
Израильские танки в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские танки в районе Голанских высот. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. МИД Франции потребовал от Израиля покинуть Голанские высоты и уважать территориальную целостность Сирии, сообщило внешнеполитическое ведомство в коммюнике.
"Франция вновь заявляет о своей полной поддержке Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанах, безопасность которых должна быть сохранена. Франция призывает Израиль уйти из этого региона, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии", - следует из текста.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Сирия все. Остальным приготовиться
Вчера, 08:00
В МИД напомнили, что, согласно ООН, любое военное развертывание в зоне разделения между Израилем и Сирией представляет собой нарушение соглашения о разъединении 1974 года, которое должно соблюдаться его подписавшими сторонами - Израилем и Сирией.
Франция разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2012 году.
Как сообщил Елисейский дворец, в среду также состоялось заседание совета по обороне и безопасности по ситуации в Сирии с целью скоординировать национальную политику по этому вопросу.
Как отмечали французские СМИ, Франция обеспокоена присутствием джихадистов, особенно французов, на сирийской земле и риском экспорта этой угрозы в Европу и регион.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Плановая сирийская катастрофа
10 декабря, 08:00
Министерство внутренних дел Франции сообщило в понедельник, что работает над приостановкой текущих дел о предоставлении убежища из Сирии. По последним данным французского управления по защите беженцев и лиц без гражданства (Ofpra), ответственного за рассмотрение запросов, в 2023 году во Франции было зарегистрировано более 4 тысяч заявлений о предоставлении убежища от граждан Сирии.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
После Асада: кто победил и проиграл в Сирии
10 декабря, 08:00
 
В миреРоссияФранцияИзраильБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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