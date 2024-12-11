https://ria.ru/20241211/vysoty-1988686824.html

Франция призвала Израиль покинуть Голанские высоты

Франция призвала Израиль покинуть Голанские высоты - РИА Новости, 11.12.2024

Франция призвала Израиль покинуть Голанские высоты

МИД Франции потребовал от Израиля покинуть Голанские высоты и уважать территориальную целостность Сирии, сообщило внешнеполитическое ведомство в коммюнике. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:49

2024-12-11T19:49

2024-12-11T19:51

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ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. МИД Франции потребовал от Израиля покинуть Голанские высоты и уважать территориальную целостность Сирии, сообщило внешнеполитическое ведомство в коммюнике. "Франция вновь заявляет о своей полной поддержке Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанах, безопасность которых должна быть сохранена. Франция призывает Израиль уйти из этого региона, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии", - следует из текста. В МИД напомнили, что, согласно ООН, любое военное развертывание в зоне разделения между Израилем и Сирией представляет собой нарушение соглашения о разъединении 1974 года, которое должно соблюдаться его подписавшими сторонами - Израилем и Сирией. Франция разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2012 году. Как сообщил Елисейский дворец, в среду также состоялось заседание совета по обороне и безопасности по ситуации в Сирии с целью скоординировать национальную политику по этому вопросу. Как отмечали французские СМИ, Франция обеспокоена присутствием джихадистов, особенно французов, на сирийской земле и риском экспорта этой угрозы в Европу и регион. Министерство внутренних дел Франции сообщило в понедельник, что работает над приостановкой текущих дел о предоставлении убежища из Сирии. По последним данным французского управления по защите беженцев и лиц без гражданства (Ofpra), ответственного за рассмотрение запросов, в 2023 году во Франции было зарегистрировано более 4 тысяч заявлений о предоставлении убежища от граждан Сирии. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html

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в мире, россия, франция, израиль, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024