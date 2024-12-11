https://ria.ru/20241211/vybory-1988647731.html

Эксперт оценил влияние выборов в Румынии на политику Молдавии

Эксперт оценил влияние выборов в Румынии на политику Молдавии - РИА Новости, 11.12.2024

Эксперт оценил влияние выборов в Румынии на политику Молдавии

Власти Молдавии уделяют много внимания выборам президента Румынии, поскольку победа любого из кандидатов будет иметь влияние на политику республики, заявил РИА... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:33

2024-12-11T17:33

2024-12-11T17:33

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президентские выборы в румынии — 2024

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КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Власти Молдавии уделяют много внимания выборам президента Румынии, поскольку победа любого из кандидатов будет иметь влияние на политику республики, заявил РИА Новости молдавский политический аналитик Корнелий Чуря. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. "Выборы президента Румынии имеют большое влияние на политику Молдавии. Представим, что второй тур состоялся бы. Победа Кэлина Джеорджеску привела бы к усилению суверанистских тенденций в Молдавии и ослаблению позиции правящей партии "Действие и солидарность". Победа Ласкони стала бы дополнительным глотком кислорода для партии власти, которая смогла бы получить определенную выгоду и поддержку от Румынии", - заявил Чуря. Он полагает, что этим и объясняется значительное внимание властей Молдавии к избирательному процессу в Румынии. Руководители страны в лице президента, премьера и спикера партии неоднократно высказывали свои политические предпочтения и призывали жителей Молдавии с румынским гражданством активно участвовать в выборах. Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что новую дату выборов главы государства должно будет назначить новое правительство. Парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря. Учредительное заседание парламента запланировано на 20 декабря.

https://ria.ru/20241209/vybory-1988010284.html

https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987820197.html

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в мире, румыния, молдавия, президентские выборы в румынии — 2024