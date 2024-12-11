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При обстреле Горловки ВСУ получило повреждения здание детского сада
При обстреле Горловки ВСУ получило повреждения здание детского сада - РИА Новости, 11.12.2024
При обстреле Горловки ВСУ получило повреждения здание детского сада
Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:25
2024-12-11T19:25
2024-12-11T19:25
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 11 декабря по состоянию на 18.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: обстрел в 15.30: ГКДОУ "Детский сад №134 Горловки" по улице Болотникова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По его данным, ВСУ в 15.30 выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Кроме того, украинские войска в 16.45 выпустили еще два таких же снаряда по этому же району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
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При обстреле Горловки ВСУ получило повреждения здание детского сада
СЦКК ДНР: при обстреле Горловки ВСУ получило повреждения здание детского сада