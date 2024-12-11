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При обстреле Горловки ВСУ получило повреждения здание детского сада - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:25 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/vsu-1988680188.html
При обстреле Горловки ВСУ получило повреждения здание детского сада
При обстреле Горловки ВСУ получило повреждения здание детского сада - РИА Новости, 11.12.2024
При обстреле Горловки ВСУ получило повреждения здание детского сада
Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:25
2024-12-11T19:25
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 11 декабря по состоянию на 18.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: обстрел в 15.30: ГКДОУ "Детский сад №134 Горловки" по улице Болотникова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По его данным, ВСУ в 15.30 выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Кроме того, украинские войска в 16.45 выпустили еще два таких же снаряда по этому же району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241211/vsu-1988661580.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле Горловки ВСУ получило повреждения здание детского сада

СЦКК ДНР: при обстреле Горловки ВСУ получило повреждения здание детского сада

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 11 декабря по состоянию на 18.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: обстрел в 15.30: ГКДОУ "Детский сад №134 Горловки" по улице Болотникова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
По его данным, ВСУ в 15.30 выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Кроме того, украинские войска в 16.45 выпустили еще два таких же снаряда по этому же району.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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